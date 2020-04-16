Kayseri'de koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Sağlık Bakanlığının kapalı iş yerleri ve ofisler için açıkladığı önlemlerin yer aldığı afişleri dağıttı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığının kapalı iş yerleri ve ofisler için açıkladığı 15 maddeden oluşan önlemlerin yer aldığı bildiri ve afişler, zabıta ekipleri tarafından iş yerlerine dağıtıldı.

Bildiride, kapalı iş yerleri ve ofislerin sık sık havalandırılması, havalandırma filtrelerinin değiştirilerek dezenfeksiyonunun sağlanması gerektiği belirtiliyor. Sosyal mesafe kuralına uyulması ve buna göre düzenleme yapılması, el temizliğinin ihmal edilmemesi için gerekli uyarıların yapılması gerektiği ve koronavirüs şüphesi halinde yapılması gerekenler de bildiride yer alıyor.