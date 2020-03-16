Kayseri'de koronavirüs tedbirleri bilgilendirme toplantısı düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri'de koronavirüs tedbirleri bilgilendirme toplantısı düzenlendi - Son Dakika

Kayseri'de koronavirüs tedbirleri bilgilendirme toplantısı düzenlendi

6 saat önce

Kayseri'de, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin'in ev sahipliğinde, sektör temsilcileri ile yeni tip koronavirüs "Kovid-19" tedbirleri bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Kayseri'de koronavirüs tedbirleri bilgilendirme toplantısı düzenlendi, System.String[]

Kayseri'de, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin'in ev sahipliğinde, sektör temsilcileri ile yeni tip koronavirüs "Kovid-19" tedbirleri bilgilendirme toplantısı yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde oda ve sektör temsilcileri ile bir araya gelen Şahin, Tarım ve Orman Bakanlığının "Kovid-19" tedbirlerini açıkladı. Şahin, Bakanlığın gıda güvenilirliği açısından tüketicinin korunmasını sağlamak amacıyla, gıdanın birincil üretiminden son tüketiciye arzına kadar, gıda hijyenine ilişkin genel kuralların kontrolünü kamudan aldığı yetki ile eksiksiz yürüttüğünü söyledi.

Yeterli önlemi almakta geciken ülkelerde kayıplarda artış ortaya çıktığını belirten Şahin, ülkede benzeri olumsuzlukların yaşanmaması adına, Bakanlık olarak faaliyet alanlarında bulunan işletmelerde gıdanın hazırlanması, sunumu ve servis edilmesi sırasında virüsün

yayılmasının engellenmesi amacıyla başlatılan bir dizi önlem paketinin ivedilikle hayata

geçirileceğini anlattı.

Bu kapsamda, il ve ilçe müdürlüklerince gıda iş yerlerinde Gıda Hijyen Yönetmeliği ve Hayvansal

Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği hükümlerinin sağlandığına yönelik denetimlerin artırılması, gıda işletmelerinde hammadde tedariklerinde ve ürün teslimatlarında gerekli hijyen

kurallarının en üst seviyede sağlanması, personelin sağlıkla ilgili takiplerinin yapılması, ateşli hastalığı olanların işletmeden

sağlığına kavuşana kadar uzaklaştırılması ve personelin genel hijyen kuralları açısından

bilgilendirilme eğitiminin sıklaştırılmasını isteyen Şahin, şunları kaydetti:

"Koruyucu tedbirler kapsamında özellikle gıda ile temas eden çalışanların eldiven, maske ve bone kullanmalarının sağlanması; üretim, dağıtım, perakende satış yerlerinde çalışanlara ve toplu tüketim yerlerinde çalışan ve müşteri kullanımına ait lavabolarda sıvı sabuna ilave olarak dezenfektan solüsyonların kullanılması; açıkta satılan gıda maddelerinin arzında hijyen kurallarına azami özen gösterilmesi, gerekli özen göstermeyenlerin ürün arzına izin verilmemesi; sektörel bazda gıda işletmecileri için artırılmış hijyen kuralları konusunda Esnaf ve Sanatkar Odaları destekli bilgilendirme yapılarak, işyeri ziyaretleri düzenlenmesi; gıda konusunda sıkıntı yaşanmayacağı, gereksiz stok ve aşırı alışverişin israfa neden olacağı konusunda bilgilendirme yapılması konularında azami hassasiyet göstererek, geçirmekte olduğumuz bu zor dönemde vatandaşlarımızın yanlarında olmaya devam edeceğimizi tüm kamuoyunun bilgilerine sunarım."

"Şu ana kadar hiçbir şikayet ile karşılaşmadık"

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ise dünyada yaşanan bu salgının bir an önce bitmesini dilediklerini söyledi.

Sağlık Bakanlığına teşekkür eden Gülsoy, önceden aldıkları önlemler sayesinde dünyada yaşanan olumsuzluklara karşın Türkiye'de fazla bir olumsuzluk yaşamadıklarını ifade etti.

Tüm tedbirleri almaları gerektiğini kaydeden Gülsoy, kendilerinin de bu kapsamda tüm üyelerine gerekli duyuruları yaptıklarını dile getirdi.

Son günlerde bu salgın yüzünden fahiş fiyatla ürün satıldığı veya reyonların boşaldığı yönünde bazı haberler olduğunu anımsatan Gülsoy, şöyle konuştu:

"Böyle bir şey yok. Böyle olumsuz düşünmeye de gerek yok. Çünkü özellikle Kayseri özelinde, Ahilik kültürünü yaşayan bizim insanımız, helal haram ölçüsünü iyi bilen ve insanlara yardımcı olmaya çalışan, ekmeğini helal taraftan kazanmaya çalışan tüm üyelerimizde böyle fahiş fiyattan satmaya ilişkin yaptığımız denetimlerde böyle bir şey ile karşılaşmadık. Bu hassasiyeti gösteren, bu şekilde hissi davranarak insan sağlığını ön plana koyan tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Böyle bir olumsuzluk ile karşılaşan tüketicilerimiz varsa Ticaret Odamıza, Ticaret Borsamıza ve il müdürlüklerine şikayetlerini yapsınlar. Biz de gerekeni yaparız."

Toplantıda konuşan diğer sektör temsilcileri de gerekli tedbirleri aldıklarını belirterek, vatandaşlardan telaşa kapılmamalarını istedi.

Mustafa Şahin, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 06:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle tiyatro, kafe, sinema salonları ve kahvehaneler faaliyete kapatıldı
Bakan Koca'dan karantinadan kaçmaya çalışan vatandaşlarla ilgili açıklama: Bundan sonraki süreçte problem olmayacak Ünlü oyuncular Taner Ölmez ve Timuçin Esen, kamu spotunda koronavirüsten korunmanın yollarını anlattı ABD Savunma Bakanı Esper ve yardımcısı koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı
Son dakika: Koronavirüs salgını piyasaları vurdu! Dolar kuru 6.40'ı aştı Son dakika: Koronavirüs salgını piyasaları vurdu! Dolar kuru 6.40'ı aştı         
17:10
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti         
12:46
Uzman isim canlı yayında merak edilen soruya yanıt verdi: Türkiye'de vaka sayısı artar mı? Uzman isim canlı yayında merak edilen soruya yanıt verdi: Türkiye'de vaka sayısı artar mı?         
12:18
James Bond filminin oyuncusu Olga Kurylenko, koronavirüse yakalandı James Bond filminin oyuncusu Olga Kurylenko, koronavirüse yakalandı         
11:44
İstanbul Adalet Sarayı'ndaki tutuksuz dosyalar 14 Nisan'a kadar ertelendi İstanbul Adalet Sarayı'ndaki tutuksuz dosyalar 14 Nisan'a kadar ertelendi         
11:42
İBB, meydanlarda koronavirüse karşı bilgilendirme etkinliği düzenliyor İBB, meydanlarda koronavirüse karşı bilgilendirme etkinliği düzenliyor         
11:36
Koronavirüs kaosu başladı! Marketlere akın eden Amerikalılar birbirini bıçakladı Koronavirüs kaosu başladı! Marketlere akın eden Amerikalılar birbirini bıçakladı         
11:21
UEFA acil koduyla toplanıyor! Turnuvaların kaderi belli olacak UEFA acil koduyla toplanıyor! Turnuvaların kaderi belli olacak         
11:19
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu çıktı İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu çıktı         
10:38
Amerikalı şarkıcı Courtney Stodden koronavirüse karşı takipçilerini yarı çıplak verdiği pozla uyardı Amerikalı şarkıcı Courtney Stodden koronavirüse karşı takipçilerini yarı çıplak verdiği pozla uyardı         
10:11
İngiltere'de endişe veren koronavirüs raporu! 7.9 milyon İngiliz hastanelik olabilir İngiltere'de endişe veren koronavirüs raporu! 7.9 milyon İngiliz hastanelik olabilir         
10:06
Trabzonspor, koronavirüs nedeniyle antrenmanlarını kapattı Trabzonspor, koronavirüs nedeniyle antrenmanlarını kapattı         
09:36
Koronavirüsün kaynağı kurudu! Çin'de son 24 saatte sadece 14 ölüm yaşandı Koronavirüsün kaynağı kurudu! Çin'de son 24 saatte sadece 14 ölüm yaşandı         
09:25
Galatasaraylı Ömer Bayram'ın sağ el tarak kemiği kırıldı Galatasaraylı Ömer Bayram'ın sağ el tarak kemiği kırıldı         
09:12
ABD Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti ABD Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti         
04:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2020 00:47:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayseri'de koronavirüs tedbirleri bilgilendirme toplantısı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]