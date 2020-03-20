Kayseri'de koronavirüs tedbirleri kapsamında cuma namazı kılınmadı - Son Dakika
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Kayseri'de koronavirüs tedbirleri kapsamında cuma namazı kılınmadı

6 saat önce

KAYSERİ'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında camilerde cuma namazı kılınmadı.

Kayseri'de koronavirüs tedbirleri kapsamında cuma namazı kılınmadı, System.String[]

KAYSERİ'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında camilerde cuma namazı kılınmadı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında cuma namazında camileri kapalı tutulmasını kararlaştırdı. Kayseri'de karardan haberi olmayan bazı vatandaşlar, cuma namazı kılmak için camilere gitti. Melikgazi ilçesindeki tarihi Hunat Camii'nde cuma namazı kılmak isteyenler, kapının kilitli olduğunu gördü. Kapıda bulunan, "Saygıdeğer halkımızın dikkatine; salgın hastalık riski sona erinceye kadar camilerimizde cemaatle vakit namazları ve cuma namazları kılınmayacaktır. Lütfen namazlarınızı evinizde kılın" yazısını gören vatandaşlar, caminin önünden ayrıldı.

Cuma namazı kılmak için camiye geldiğini belirten Cengiz Boran, "Camiye geldik kapı kapalıydı. Ben camilerin kapalı olduğundan emin değildim. Cuma namazını kılmak için geldim. Artık namazımızı evimizde kılacağız" dedi.


Diyanet İşleri Başkanlığı, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 03:44 Kaynak: DHA

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