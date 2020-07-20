Kayseri'de koronavirüs tedbirlerine uygun doğa kampı yapılıyor - Son Dakika

Kayseri'de koronavirüs tedbirlerine uygun doğa kampı yapılıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından her yıl gerçekleştirilen doğa kampları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde tedbir ve hijyenik o¨nlemlerle devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından her yıl gerçekleştirilen doğa kampları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde tedbir ve hijyenik o¨nlemlerle devam ediyor.

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Belediyeden yapılan açıklamaya göre, gelişme çağındaki gençlerin aileleriyle birlikte sosyal ve kültürel anlamda güzel bir hafta sonu geçirebilmeleri için Sarımsaklı Barajı kenarında doğa kampı düzenleniyor.

Baraj gölü kenarında Spor AŞ personeli tarafından hazırlanan masa tenisi, voleybol ve okçuluk gibi oyunlara dahil edilen konuklara, akşam yemeğinin ardından kamp ateşi başında canlı müzik dinletisi ve şarkı yarışmaları gibi aktiviteler de sunuluyor.

Oyunların yanı sıra çocuklar için de açık hava sineması düzenleniyor.

Maske, sosyal mesafe ve temizlik uyarılarının sık sık yapıldığı kampa katılmak isteyenler Spor AŞ'ye başvurarak kayıtlarını yaptırabiliyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Sarımsaklı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 15:29 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de koronavirüs tedbirlerine uygun doğa kampı yapılıyor - Son Dakika
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