Kayseri'de kovalamaca sonucu durdurulan otomobilden uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Otomobildeki ve şüphelilerin kaçarken yola attıkları uyuşturucu ekiplerce bulundu.

Bir süre sonra kıstırılan otomobilden inen 3 şüpheli koşarak kaçmaya başladı. Zanlılar, Lefke Caddesi'nde gizlendikleri okulun bahçesinde gözaltına alındı.

Sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili Melikgazi ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Defne Sokak'ta uygulama yapan polis ekipleri, 05 LK 194 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Kayseri 'de polisin kovalamaca sonucu durdurduğu otomobilde uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

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