Kayseri'de Kovid-19 denetimleri - Son Dakika

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında denetimlerde bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, denetimlede Çolakbayrakdar'a, Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay da eşlik etti.

Sahabiye Mahallesi ve kent merkezindeki bir alışveriş merkezinde işletmeleri ziyaret edip, denetimlerde bulunan Çolakbayrakdar, vatandaş ve esnafla sohbet etti.

Özellikle maske takılması ve sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda esnafı ve vatandaşları uyaran Çolakbayrakdar, "Bütün amacımız şehrimizde yaşayan vatandaşlarımıza daha sağlıklı ve daha yaşanabilir ortamlar sunabilmek." ifadelerini kullandı.

Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay da gerekli tedbirlere uyan esnaf ve vatandaşlara teşekkür etti.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy da İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Nihat Pullu ile sağlık sektörünün ağırlıklı hizmet verdiği Hastane Caddesi'nde denetimlerde bulundu.

Maske, mesafe ve temizlik konusunda iş yerlerini tek tek dolaşarak hatırlatmalarda bulunan Başkan Gülsoy, iş yeri sahiplerine özellikle maske, mesafe ve temizlik konusunda hassasiyet göstermeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Kurallara uymanın topluma karşı sorumluluk olduğunu ifade eden Gülsoy, kurallara uyanlara teşekkür etti.