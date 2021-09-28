Kayseri'de Kovid-19 denetimleri devam ediyor - Son Dakika

Kayseri'de Melikgazi İlçe Sağlık Müdürü Uzman Dr. Duygu Horoz ile Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Adnan İncetoprak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yaptı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kazacılar Çarşısı'ndaki denetimde, esnafa maske, mesafe ve temizlik konularında uyarılarda bulunuldu, aşının önemi hakkında bilgi verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Horoz, denetim yaptıkları çarşıda aşı olmayanların azınlıkta kaldığını söyledi.

Aşısızların aşı olacaklarına dair söz verdiğini aktaran Horoz, şunları kaydetti:

"Genel olarak değerlendirmek gerekirse,1. doz aşını olmuş ama 2. doz aşısını henüz yaptırmamış vatandaşlarımız var. 18 yaş üzeri nüfusumuzun yüzde 80'den fazlası 1 doz aşı yaptırmış. Ancak tam bağışıklık 2. doz aşıdan 14 gün sonra oluşuyor. Bu nedenle aşısını tamamlamayan vatandaşlarımızı da aşılarını tamamlamaya davet ediyoruz. Bu toplumsal mücadele hepimizin. Herkes tam doz aşılanarak bu mücadelede yerini almalıdır. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymalı, mecbur kalmadıkça kalabalık ortamlara girmemeli ve acil olmayan ziyaretlerimizi ertelememiz gerektiğini sürekli hatırlatıyoruz. Bunlar tüm vatandaşlarımızın uyması gereken toplumsal kurallar. Bu sorumluluk hepimize ait. Dolayısıyla herkesi mücadelede yerini almaya davet ediyoruz."

İncetoprak da Horoz ve ekiplere gösterdiği gayretten dolayı teşekkür etti.