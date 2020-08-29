Kayseri'de Kovid-19 hastalarının ihtiyacını karşılamak için su paketleme tesisi kuruldu - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, hastanelerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören hastaların ihtiyaçlarını karşılamak için su paketleme tesisi kurdu.

KASKİ, hastanelerde tedavi gören Kovid-19 hastalarının hijyen sebebiyle paket su ihtiyacı olduğunu öğrenen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın talimatıyla, Beştepeler Su Üretim Tesislerinde bardak su paketleme işlemine başladı.

Tesiste makinelerle el değmeden saatte bin 200 paket su üretilerek Kovid-19 tedavisi yürütülen hastanelerde hastaların kullanımına sunuluyor.

KASKİ Genel Müdürü Özgür Özdemir, AA muhabirine, Kovid-19 salgını sürecinde hijyenik olması nedeniyle hazır su kullanılmaya başlandığını söyledi.

Laboratuvarlarında daha önce dezenfektan ve kolonya üretimi de yaptıklarını belirten Özdemir, "Hastaneler ve başhekimlerimizle sürekli irtibat halindeydik. Hastanelerimiz, hasta yoğunluğu olunca, paket su konusunda zorlandıklarını iletti. Hem kendi ihtiyaçlarımızı görmek hem de hastanelerimize yardımcı olmak adına böyle bir çalışma başlattık ve hızlı şekilde de gerçekleştirdik." dedi.

Özdemir, su paketleme çalışmalarına yaklaşık 2 hafta önce başladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"İlk etapta 1 milyon adet su paketleyerek hastanelerin kullanımına sunmayı hedefliyoruz. Paket suyu Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe, Kayseri Şehir ile Kayseri Devlet hastaneleri ve karantina yurtlarına veriyoruz. Paket su, şehrimize verdiğimiz doğal kaynak suyumuz. Tesisimizin içerisinden doğrudan kaynaktan paketleme yapıyoruz. El değmeden paketleme yapıp, hizmete sunuyoruz."

"Koronavirüs ile savaş halindeyiz"

Temasın önlenerek virüsün bulaşmasının en aza indirilmesi amacıyla verilen hizmete salgın süresince devam edeceklerini bildiren Özdemir, günde yaklaşık 8 bin su paketleyerek ihtiyaca cevap verdiklerini anlattı.

Kovid-19'a karşı en büyük mücadeleyi veren sağlık çalışanlarına teşekkür eden ve her türlü desteği sunmaya hazır olduklarını vurgulayan Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

"Koronavirüs ile savaş halindeyiz. Sağlık çalışanları cephede çalışıyorlar, hastalara müdahale adına. Biz de cephe gerisinden, destek kısmıyız. Gücümüz neye yetiyorsa onu yapıyoruz. Sağlık hizmetleri sunumunda en azından bu kısımda rahat olsunlar düşüncesindeyiz. Başkanımız, kendisinin doktor olmasından dolayı hassasiyet gösteriyor. Özellikle ortam dezenfektanı ve paket su uygulaması konularında hastalarımıza destek olmaya devam edeceğiz."