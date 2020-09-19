Kayseri'de Kovid-19 ile mücadele çalışmaları - Son Dakika

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Kayseri'ye filyasyon çalışmalarını koordine edecek 5 kişilik uzman ekip geldiğini belirtti.

Tamer, yazılı açıklamasında, koronavirüs ile mücadelenin tüm hızıyla devam ettiğini ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile son günlerde Kayseri'de artan vaka sayılarını görüştüklerini ifade etti.

Salgının Kayseri'deki etkisinin kırılması ve virüsün yok edilmesi için kentteki yetkililerin büyük mücadele verdiğini belirten Tamer, şunları kaydetti:

"Artan vaka sayıları nedeniyle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bir görüşme gerçekleştirdik. Bunun sonucunda Kayseri'deki gidişatın, yapılan mücadelenin varsa eksikliklerini, neler yapılabileceğini masaya yatırdık. Bunun sonucunda Kayseri'ye 5 kişilik, filyasyon ekibini koordine edecek uzmanlar geldi ve çalışmaya başladı. En kısa zamanda bu artışı durdurmak hatta yok etmeyi ümit ediyoruz. Tüm Kayseri halkıyla bunu gerçekleştireceğiz. Burada en önemli husus maske. Maskesiz gezmeyelim maske takmayanları uyaralım."