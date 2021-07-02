Üye Girişi
Kayseri'de Kovid-19 ile mücadelede üçüncü doz aşı uygulanıyor - Son Dakika

Kayseri'de Kovid-19 ile mücadelede üçüncü doz aşı uygulanıyor

02.07.2021 15:39
Kayseri'de Kovid-19 ile mücadelede üçüncü doz aşı uygulanıyor, System.String[]

Kayseri'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sağlık çalışanları başta olmak üzere 50 yaş ve üzerindekilere üçüncü doz aşı uygulanıyor.

Kayseri'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sağlık çalışanları başta olmak üzere 50 yaş ve üzerindekilere üçüncü doz aşı uygulanıyor.

Kayseri Şehir Hastanesinde ve İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı birimlerde sağlıkçılara ve 50 üstü vatandaşlara üçüncü doz aşıları yapılıyor.

Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ayşin Kılınç Toker, üçüncü doz aşılamanın başladığını söyledi.

Aşılamada ciddi talebin olduğunu anlatan Toker, şunları kaydetti:

"Herkes üçüncü doz aşısını olmak için harekete geçti. Yoğun bir aşılama yapıyoruz. Üçüncü doz aşı gerekli. Herkes belli bir antikor seviyesi oluşturabiliyor ya da oluşturamıyor. Yapılan çalışmalarda iki doz aşı olmuş bireylerde yaklaşık 75-100 gün oranında bağışıklıkta azalma yaşanıyor. Hiç aşı olmadan hastanede yatmış kişilerde de ortalama 80-82 gün içinde antikor yanıtlarında düşme görünüyor. O yüzden mutlaka üçüncü doz aşıyı olmamız gerekiyor. İki doz ya da hastalığı geçirdiysek bile aşı önemli. Aşılamada günlük 2 bin, 2 bin 500 sayılarına ulaştığımız günler oldu."

TURKOVAC ile ilgili değerlendirmede de bulunan Toker, yerli aşıda Faz-3 çalışmasını yapacak merkezlerden biri olduklarını ifade etti.

Kurban Bayramı'ndan sonra yerli aşı gönüllülerini hastanede kabul edeceklerini vurgulayan Toker, bunun önemli bir çalışma olduğunu belirtti.

Toker, tüm toplumun aşılansa bile bir süre daha maske, mesafe ve hijyen kurallarına sıkı bir şekilde devam etmesi gerektiğini dile getirdi.

Tekrar dozların ilerleyen zamanlarda gerekebileceğini anlatan Toker, virüsün genetik yapısından dolayı hatırlatma dozlarına ihtiyaç duyulabileceğini dile getirdi.

Toker, üçüncü doz aşıların tercihi ile ilgili şöyle konuştu:

"Sağlık Bakanlığı kişisel tercihe bıraktı bunu. Benim önerim kişinin kendisini en güvende hissettiği aşıyı olması. Bilimsel çalışmalarda çapraz aşılama öneriliyor. İlk iki doz Sinovac aşısı olan kişi diğer dozunu BioNTech olduğu takdirde virüsün bütün mutasyonlarına ve değişik varyasyonlara karşı daha iyi bir koruma sağlayacaktır. Aynı şekilde ilk iki aşısını BioNTech olan kişinin de çapraz farklı bir aşı olmasını öneriyoruz. Yalnız ilk iki doz BioNTech olan kişilerin 4-5 ay aşı olmadan kendilerini koruyarak hayatlarına devam etmelerini öneriyorum. Çok sık aşılama da yan etkileri artıracaktır."

Üçüncü doz için hastaneye gelen 66 yaşındaki emekli öğretmen Halil Çelebi ise topluma faydalı olmak için üçüncü doz aşı sırası gelenlerin bir an önce aşılarını yaptırmalarını önerdi.

Şehir Hastanesi, COVIRAN Bereket, Mikrobiyoloji, Kayseri, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Kayseri'de Kovid-19 ile mücadelede üçüncü doz aşı uygulanıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Futbol dünyasını sallayacak olay! Hollanda ve Belçika ligleri, birleşme kararı aldı 15:42 Futbol dünyasını sallayacak olay! Hollanda ve Belçika ligleri, birleşme kararı aldı Köpeklerin ortaya çıkardığı cansız bedenlerle ilgili korkunç detay! 13 parçaya bölmüşler, başları hala ortada yok 15:32 Köpeklerin ortaya çıkardığı cansız bedenlerle ilgili korkunç detay! 13 parçaya bölmüşler, başları hala ortada yok 16 metrelik çelik kazıklarla yamaca sabitlenecek! Sümela Manastırı'nda 360 tonluk dev kaya tehdidi 15:18 16 metrelik çelik kazıklarla yamaca sabitlenecek! Sümela Manastırı'nda 360 tonluk dev kaya tehdidi
Elmalı davasındaki çocukların öz babası ilk kez açıklama yaptı: İstismarı gözlerinde görüyordum 15:06 Elmalı davasındaki çocukların öz babası ilk kez açıklama yaptı: İstismarı gözlerinde görüyordum Serdar Aziz'in eşi Adana Demirspor'a transfer olmasına izin vermedi 14:52 Serdar Aziz'in eşi Adana Demirspor'a transfer olmasına izin vermedi Son dakika: Tasfiye edilen faizsiz konut şirketi sayısı 29'a çıktı! Sektörde faaliyet gösteren 6 firma kaldı 14:28 Son dakika: Tasfiye edilen faizsiz konut şirketi sayısı 29'a çıktı! Sektörde faaliyet gösteren 6 firma kaldı
Orta saha arayışlarını sürdüren Trabzonspor'dan Mehmet Topal bombası 14:24 Orta saha arayışlarını sürdüren Trabzonspor'dan Mehmet Topal bombası Kocasını bıçaklayarak öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sosyal medyayı çok kullandığım için kavga ettik 13:42 Kocasını bıçaklayarak öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sosyal medyayı çok kullandığım için kavga ettik

Son Dakika Haberleri
15:42 Futbol dünyasını sallayacak olay! Hollanda ve Belçika ligleri, birleşme kararı aldı
15:40 Microsoft çalışanı iki yıl boyunca yararlandığı şirketin açığı sayesinde servetine servet kattı
15:17 16 metrelik çelik kazıklarla yamaca sabitlenecek! Sümela Manastırı'nda 360 tonluk dev kaya tehdidi
15:11 Yeni sözleşmeye rağmen zam isteyen Marcao, G.Saray'da krize neden oldu
14:52 Serdar Aziz'in eşi Adana Demirspor'a transfer olmasına izin vermedi
14:35 Fenerbahçe'ye teknik direktör gelmiyor! Abel Ferreira, 3 milyon euroluk teklifi kabul etmedi
14:34 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tank Palet Fabrikası devletin malıdır, Katar buranın finansal ortağıdır
14:27 Son dakika: Tasfiye edilen faizsiz konut şirketi sayısı 29'a çıktı! Sektörde faaliyet gösteren 6 firma kaldı
14:24 Çinlilerin boykot ettiği H&M'in satışları çakıldı, mağazalar kapandı
14:23 Orta saha arayışlarını sürdüren Trabzonspor'dan Mehmet Topal bombası
Fırında hamurla top gibi oynanması olay yaratmıştı! Soruşturma açıldı, 31 bin 687 TL para ödeyecekler Fırında hamurla top gibi oynanması olay yaratmıştı! Soruşturma açıldı, 31 bin 687 TL para ödeyecekler         
15:44
Microsoft çalışanı iki yıl boyunca yararlandığı şirketin açığı sayesinde servetine servet kattı Microsoft çalışanı iki yıl boyunca yararlandığı şirketin açığı sayesinde servetine servet kattı         
15:40
Kartal Tibet'in cenazesi yarın defnedilecek! İsteği üzerine özel bir tören düzenlenmeyecek Kartal Tibet'in cenazesi yarın defnedilecek! İsteği üzerine özel bir tören düzenlenmeyecek         
15:32
Yeni sözleşmeye rağmen zam isteyen Marcao, G.Saray'da krize neden oldu Yeni sözleşmeye rağmen zam isteyen Marcao, G.Saray'da krize neden oldu         
15:12
16 yaşındaki genç PS5, Xbox ve Pokemon kartlarıyla 1.7 milyon dolar kazandı 16 yaşındaki genç PS5, Xbox ve Pokemon kartlarıyla 1.7 milyon dolar kazandı         
15:01
Motoru alevler sardı, 45 yolcu şoförün dikkati sayesinde kurtuldu! Seyir halindeki otobüste panik anları Motoru alevler sardı, 45 yolcu şoförün dikkati sayesinde kurtuldu! Seyir halindeki otobüste panik anları         
14:36
Çinlilerin boykot ettiği H&M'in satışları çakıldı, mağazalar kapandı Çinlilerin boykot ettiği H&M'in satışları çakıldı, mağazalar kapandı         
14:24
Babaannenin, çocukları yönlendirdiği düşünülüyor! Elmalı davasının seyrini değiştiren rapor Babaannenin, çocukları yönlendirdiği düşünülüyor! Elmalı davasının seyrini değiştiren rapor         
14:03
Tosuncuk ile ilgili hayrete düşürecek iddia: Bitcoin sayesinde servetini 10'a katladı, mağdurlara ödeme yapacak Tosuncuk ile ilgili hayrete düşürecek iddia: Bitcoin sayesinde servetini 10'a katladı, mağdurlara ödeme yapacak         
13:03
Tütün üreticileri, yetki belgesini protesto etti! Adıyaman-Malatya yolunu trafiğe kapattılar Tütün üreticileri, yetki belgesini protesto etti! Adıyaman-Malatya yolunu trafiğe kapattılar         
13:03
Son Dakika: İmamoğlu'nun çıkışı sonrası İçişleri'nden açıklama: İstanbul Vakfı'nın kurban bağışı toplamasına izin verilmiştir Son Dakika: İmamoğlu'nun çıkışı sonrası İçişleri'nden açıklama: İstanbul Vakfı'nın kurban bağışı toplamasına izin verilmiştir         
11:52
Kahreden haber! Evlenmek için gittiği Meksika'da yaşamını yitirdi Kahreden haber! Evlenmek için gittiği Meksika'da yaşamını yitirdi         
11:30
Sağlık Bakanlığı, aşılamada önemli rol üstlenen aile hekimlerine 3 biner lira verecek Sağlık Bakanlığı, aşılamada önemli rol üstlenen aile hekimlerine 3 biner lira verecek         
10:47
40 yıllık market zinciri Şahmar kapandı! Bir devir sona erdi 40 yıllık market zinciri Şahmar kapandı! Bir devir sona erdi         
10:09
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı         
22:38
3. doz aşılamaların başladığı Türkiye'de 2 doz BionTech yaptıran vatandaşlara önemli uyarı: Üçüncü doz için biraz daha bekleyin 3. doz aşılamaların başladığı Türkiye'de 2 doz BionTech yaptıran vatandaşlara önemli uyarı: Üçüncü doz için biraz daha bekleyin         
19:18
Keşif sırasında Melek İpek ile jandarma arasında geçen diyaloğun görüntüleri ortaya çıktı Keşif sırasında Melek İpek ile jandarma arasında geçen diyaloğun görüntüleri ortaya çıktı         
14:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2021 15:59:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayseri'de Kovid-19 ile mücadelede üçüncü doz aşı uygulanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement