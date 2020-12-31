Kayseri'de Kovid-19 karantinasındaki kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan eşi ve oğlu ile karantinada olduğu evde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Gesi Caddesi'ndeki evinde, emekli Fikret Doğruyol'un (52) odasından dışarı çıkmamasından şüphelenen aile bireyleri yanına gitti.

Doğruyol'u yatağında hareketsiz bulan eşi ve oğlu, polis ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekipleri Doğruyol'un hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, incelemenin ardından otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kovid-19 testi pozitif çıkan eşi ve oğlu ile karantinada olan Doğruyol'un, dün akşam rahatsızlandığı ve eve gelen sağlık ekiplerince yapılan testinin sonucunun henüz çıkmadığı öğrenildi.