Kayseri'de Kovid-19 nedeniyle fahiş fiyat uygulamalarına önlem - Son Dakika

Kayseri Ticaret Odası ve Kayseri Ticaret Borsasınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde bazı fırsatçıların temizlik, gıda ve ihtiyaç malzemelerinde fahiş fiyat uygulanmasına karşı disiplin mekanizmalarının çalıştırılacağını ve ceza uygulanacağını bildirildi.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, yazılı açıklamasında, Kovid-19 virüsünü bahane eden üreticilere yönelik tedbir alındığını belirtti.

Virüsün etkisini bahane eden bazı işletmelerin bunu fırsata çevirmeye çalıştığını vurgulayan Gülsoy, ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı disiplin mekanizmalarını çalıştırarak, gereken cezai işlemi uygulayacaklarını ifade etti.

Gülsoy, şunları kaydetti:

"Oda olarak yaşanan bu endişenin fırsata çevrilmesine asla mahal vermeyeceğiz. Bilinmelidir ki Kovid-19 dolayısıyla ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı disiplin mekanizmalarını çalıştıracağımızı ve bu haksızlıkları yapan firmalara hak ettikleri cezayı vereceğimizi kamuoyuna duyuruyoruz. Ahilik kültürünün doğduğu Kayseri'de, 'ölçü ve tartıda hile yapan bizden değildir' inancına sahip bir gelenekten gelen üyelerimizin, kahir ekseriyetinin asla 'fırsatı ganimete çevirme' gibi bir yola tevessül edeceğine inanmıyoruz. Herkes bilmelidir ki, vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız ve fırsatçılığa asla geçit vermeyeceğiz. Haksız rekabetle karşılaşan tüketicilerimizin de odamızı arayarak gerekli şikayetleri yapmaları hususunda hassasiyete davet ediyorum."

KTB Başkanı Recep Bağlamış

Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış da yeni tip koronavirüs ile ilgili tedbir aldıklarını aktardı.

Halkı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacaklarını vurgulayan Bağlamış, haksız fiyat artışı yapan firmalara hak ettikleri cezaları vereceklerini bildirdi.

Başkan Bağlamış, ayrıca sıkıntılı süreci fırsata çevirmek isteyen firmaları takibe aldıklarını ve disiplin cezalarını tavizsiz uygulamaktan çekinmeyeceklerini kaydetti.