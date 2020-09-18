Çok sayıda jandarma personelinin katıldığı denetimlerde, tedbirleri ihlal edenlere toplam 72 bin 900 lira ceza verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirildi.

Kayseri 'de gün içinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal edenlere 72 bin 900 lira ceza uygulandı.

Son Dakika › Güncel › Kayseri'de Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 72 bin 900 lira ceza - Son Dakika

Juventus'tan ayrılan Higuain, Beckham'ın takımı Inter Miami'ye transfer oldu

Hastanede maskesiz ve eldivensiz koronavirüs testi yapan personele soruşturma

Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi

Seyyar satıcılar ile zabıtalar arasında çıkan arbedede ortalık kan gölüne döndü

Yunanistan'ın bir numaralı gündemi artık Türkiye değil; ülkeyi vuran kasırga

Popstar Mehtap yıllar sonra itiraf etti: Abim dediğim kişi beni elledi

Bu acının tarifi yok! Acılı anne, bir evladını daha trafik kazasına kurban verdi