Kovid-19 vaka sayısı artışını düğünler tetikledi - Son Dakika

Kovid-19 vaka sayısı artışını düğünler tetikledi

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri'de Kovid-19 vaka sayısındaki artışın en önemli sebebinin düğünler olduğunu söyledi.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri'de Kovid-19 vaka sayısındaki artışın en önemli sebebinin düğünler olduğunu söyledi.

Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkkılıç'la şehir merkezinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini denetledi.

Burada gazetecilere açıklama yapan Günaydın, haberli denetimlerin amacının farkındalığı artırmak, vatandaşları bilgilendirmek ve bu konudaki hassasiyeti daha üst noktalara çıkararak vaka sayılarını aşağı çekmek olduğunu kaydetti.

Her bir vakanın sağlık çalışanlarına yeni yük anlamına geldiğinin altını çizen Günaydın, "Bizim sağlık çalışanlarımıza destek vermemiz gerekiyor. Maske, mesafe ve temizlik kuralına uyarak sağlık çalışanlarımıza destek verebiliriz. Hayatımızı sürdürebilmemiz, toplumsal hayatın sürdürülebilmesi için mutlaka ve mutlaka bu dönemde virüsle yaşamaya alışmamız lazım. Bu virüsle yaşayabilmemiz için ise ortaya konulan tedbirlere uymamız gerekiyor." diye konuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, günlük ortalama vaka sayısına göre en yüksek artışın yüzde 39,7 ile Kayseri'de olduğunu açıkladığını aktaran Günaydın, şunları kaydetti:

"10 gün önce riskli iller arasına girmiştik. Dün yapılan açıklamalara göre, Kayseri'de bir önceki aya göre vaka sayılarında maalesef artış var. Son 10 gün içerisinde ek tedbirler aldık. Yaptığımız toplantılarda en büyük risk kaynağının toplu taşımalar olduğunu belirledik ve Büyükşehir Belediyesi de ayakta yolcu almama zorunluluğunu getirdi. Kamu kurumlarına HES koduyla giriş yapma zorunluluğu getirdik. Karantinayı ihlal edenleri yurtlarda karantinaya almaya başladık. Şu anda KYK yurtlarında 4 pozitif vaka bulunuyor. Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından risk alanları olarak belirlenen çocuk oyun alanlarını, apartman ve sitelerle birlikte 1 ay süreyle kapattık. Melikgazi, Kocasinan ve Talas'taki piknik alanları da bu doğrultuda kapatıldı. Yoğunluk oluşan bazı çay ocaklarını da kapattık. Gerektikçe yeni tedbirler alınacaktır. Biz ne kadar yeni kural getirirsek getirelim vatandaşlarımız bu kurallara yeteri kadar uymazsa sonuç almamız gecikir. Yeni kısıtlamalar getirmek istemiyoruz. Vatandaşımızın kendisini kısıtlayarak bize destek vermesini bekliyoruz."

Kayseri Şehir Hastanesinde şu an için yer sıkıntısı olmadığını belirten Günaydın, "Biz bir ay öncesine kadar çok daha iyi noktadayken rehavete kapılmamız neticesinde maalesef vaka sayısındaki artışlarla karşı karşıya kaldık. Hastanelerle ilgili herkes konuşuyor. Bu konuda resmi makamların yaptığı açıklamaları dikkate alalım. Arkadaşlarımız bu süreci çok iyi bir şekilde yürütüyor." ifadesini kullandı.

Kayseri'deki vaka sayısındaki artışın nedenlerine de değinen Günaydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tek bir nedene bağlı olmayan vaka sayısı artışlarının en büyük nedeni Kurban Bayramı'ndan sonra yapılan düğünlerdir. Biz bu konuda çok sıkı tedbirler aldık. Hatta tedbirler kentimizde o kadar sıkıydı ki bazı düğün sahipleri düğünleri taşıyıp başka yerlerde yaptılar. Diğer bir neden ise pozitif vakaların temasta olduğu kişileri doğru söylememesidir. Bir pozitif vakanın en az 7 kişinin ismini vermesi gerekirken bu sayı çoğu zaman 2'de, 3'te kaldı. İsmi verilmeyen temaslı kişilerin de sayıyı artırdığını düşünüyoruz. Bu kişiler kendilerini saklayıp evlerinde zatürreye yakalanıyor. Bu saatten sonra hem tedavi zorlaşıyor hem de sağlık çalışanlarımızın yükü artıyor."

Büyükkılıç ise "Kentin bütün yetkilileri şehrimizdeki vaka sayısını düşürmek için elinden geleni yapıyor. Ancak aldığımız tedbirlere yeteri kadar uyulmadığı zaman sıkıntıların arttığını görüyoruz. Şehrimizi, insanımızı seviyorsak kurallara uymalıyız." dedi.

Kovid-19 vaka sayısı artışını düğünler tetikledi

Fahrettin Koca, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 13:49 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 vaka sayısı artışını düğünler tetikledi - Son Dakika

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