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Kayseri'de koyun kırkma sezonu başladı

20 dakika önce

Kayseri'de koyun kırkma sezonu başladıKAYSERİ - Kayseri'deki Erciyes Dağı'nın eteklerinde bulunan Sindelhöyük Mahallesi'nde koyun kırkma sezonu başlarken Dilara ve Zuhal Çobanoğlu, yaz tatilini ailelerine yardım ederek geçiriyor.

Kayseri'de koyun kırkma sezonu başladı
KAYSERİ - Kayseri'deki Erciyes Dağı'nın eteklerinde bulunan Sindelhöyük Mahallesi'nde koyun kırkma sezonu başlarken Dilara ve Zuhal Çobanoğlu, yaz tatilini ailelerine yardım ederek geçiriyor.
Erciyes Dağı'nın eteğinde bulunan Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük Mahallesi'nde koyun kırkma sezonu hummalı bir şekilde başladı. Besiciler sabahın erken saatlerinde yüzlerce koyunu kırkmak için işe koyulurken, yünün para etmemesinden dert yanıyor. Sindelhöyük mahallesinde geçimini 300 koyun ile sağlayan, 30 yıldır besicilik yapan Nail Çobanoğlu, "Bu mevsimler bizim mahallemizde koyunların kırkılma zamanıdır. Türkiye'nin çeşitli illerinde iklimine ve sıcaklığına göre koyunların kırkılma zamanı değişir" dedi.
Koyunların yünlerinin para etmediğinden dert yanan Çobanoğlu, "Yünlerin kilosu 1 TL. Bir kamyon yünü 600 TL'ye ancak satabiliyoruz. Çocuklarım da bu yoğun zamanda bize yardımcı oluyorlar. Bir yandan okuyor, bir yandan da bize yardımcı oluyorlar" diye konuştu.
17 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi Zuhal Çobanoğlu ise, "Mevsimi geldiğinde koyunların kırkma işini yapıyoruz. Ailemize yardımcı olarak koyunların sağımını veya arazide koyunları yayarak çobanlık yapıyoruz. Okullar açıldığında ise hafta sonları bu işleri ailece yapıyoruz" ifadesinde bulundu.
Bu yıl ilk defa üniversite sınavlarına giren 18 yaşındaki Dilara Çobanoğlu ise veteriner olmak istediğini belirterek, "Aileme yardımcı olmayı çok seviyorum. Üniversite sınavı iyi geçti. Hedefim veteriner olmak, bunu çok istiyorum çünkü hayvanları çok seviyorum" dedi.
Kayseri'de koyun kırkma sezonu başladı
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 09:36 Kaynak: İHA
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