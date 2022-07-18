Kurs, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 18.00-20.30, salı, perşembe, cumartesi günleri saat 09.30-12.00 ve salı, perşembe, cumartesi günleri saat 13.30-16.00'da olacak şekilde üç grup halinde düzenlenecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK), Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) birimiyle birlikte KPSS'ye hazırlık sürecinde ücretsiz kurs verecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Kayseri'de KPSS kursu kayıtları başladı - Son Dakika

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