Kayseri'de Kreş ve Gündüz Bakım Evleri faaliyetlerine devam edecek - Son Dakika

Kayseri İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile çalışan ailelerin mağdur olmaması için Kreş ve Gündüz Bakım Evleri faaliyetlerine devam edebilecek.

Kreşlerin salgın yönetimi ve çalışma rehberi kurallarına uygun şekilde faaliyetlerine devam edebileceği belirtilen İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun yeni kararında şu ifadelere yer verildi:

"Kamu ve özel sektörde çalışan anne ve babaların kreş çağındaki çocuklarının çalışma saatleri içerisinde bakımlarında mağduriyet yaşanmaması amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda İçişleri Bakanlığı'nın 20/11/2020 tarih ve 19526 sayılı Genelgesi doğrultusunda, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kreşler ile birlikte diğer kamu kurum ve kuruluşları ve özel eğitim kurumları bünyesindeki kreşlerde ve gündüz bakım evlerinde yüz yüze eğitim faaliyetlerinin devamının sağlanmasına, yüz yüze eğitim faaliyetlerine müsaade edilen kreş ve gündüz bakım evlerinin, Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kural ve tedbirlere uygun şekilde çalışmalarını temin etmek amacıyla Valiliğimiz/Kaymakamlıklar ile bağlı oldukları taşra birimlerince etkin bir şekilde denetlenmesine, alınan kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin ise Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir." - KAYSERİ