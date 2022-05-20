Kayseri'de "kripto para" operasyonunda 2 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de "kripto para" operasyonunda 2 zanlı yakalandı

20.05.2022 17:10
Kayseri'de "kripto para" operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Kayseri'de yasa dışı yollarla kripto para üretimi yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de yasa dışı yollarla kripto para üretimi yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, yasa dışı yollarla kripto para üretimi gerçekleştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Teknik ve fiziki takip sonucu Kocasinan ilçesinde 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerdeki aramada, kripto para üretimi yapılan "mining" adı verilen 2 düzenek, 5 anakart, 20 ekran kartı, 6 güç kaynağı, 5 RAM, 3 harici disk ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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Kaynak: AA

İl Jandarma Komutanlığı, Kayseri, Kripto, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de 'kripto para' operasyonunda 2 zanlı yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de "kripto para" operasyonunda 2 zanlı yakalandı - Son Dakika
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