Kuaför muhtar, mahallesindeki çocuklara ücretsiz hizmet veriyor - Son Dakika

Kayseri'de muhtarlık yapan kuaför Gonca Kaan, yüz yüze eğitime sayılı günler kala mahallesindeki öğrencilerin saçlarını ücretsiz kesiyor.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi Muhtarı Kaan, mahalledeki ailelerin bütçelerini rahatlatmak için meslektaşlarının da desteğiyle öğrencilerin saç bakımlarını yapıyor.

Daha önce birlikte çalıştığı kuaförün dükkanını kullanan ve arkadaşlarıyla beraber makası eline alan muhtar Kaan, hem çocukları hem de aileleri sevindirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Gonca Kaan, AA muhabirine, daha önce mahallede kuaför dükkanı olduğunu söyledi.

Öğrencilerin saç bakımlarını 2019-2020 eğitim yılında da ücretsiz yaptıklarını anlatan Kaan, "Salgından dolayı bir daha yapamamıştık. Bu yıl inşallah okullar açılacak. 2021-2022 eğitim yılında da ücretsiz saç kesimini yeniden hayata geçirdik." diye konuştu.

Mahallenin çoğunluğunun dar gelirli ailelerden oluştuğunu aktaran Kaan, ailelerin bütçesine bir nebze de olsa katkıda bulunmak istediğini vurguladı.

Kaan, meslektaşlarının da kendisine katkıda bulunduğunu belirterek, "Bir gün kız çocuklarımızın, bir gün erkek çocuklarımızın saçlarını kestik. 57 kız çocuğumuzun saçlarına bakım yaptık. Ben ailelerin üzerinden berber, kuaför yükünü alıyorum, onlar da bu parayla kırtasiye masraflarını karşılıyor. Çünkü bir çocuğun saç kesimi 25-30 lira arasında değişiyor. Aileler de memnun." diye konuştu.

Berber Alican Haykır ise "Mahalle muhtarımız çağırdı, 'Böyle bir işimiz var, gelir misiniz' dedi, biz de severek geldik. Çocukları mutlu etmek gerçekten güzel bir duygu." dedi.

Üçüncü sınıf öğrencisi Harun Daylak da saç tıraşını beğendiğini dile getirerek, "Okula gitmek istiyorum, açılacağı için heyecanlıyım. Amerikan tıraşı istemiştim öyle kestiler, çok mutluyum." ifadelerini kullandı.