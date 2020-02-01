Kayseri'de küçükbaş hayvancılıkta mutlu eden gelişmeler - Son Dakika
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Kayseri'de küçükbaş hayvancılıkta mutlu eden gelişmeler

6 saat önce

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Bünyan'a bağlı Tuzhisar mahallesinde farklı ırklarda damızlık küçükbaş yetiştiriciliği yapan kon damızlık işletmesini ziyaret etti.

Kayseri'de küçükbaş hayvancılıkta mutlu eden gelişmeler, System.String[]

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Bünyan'a bağlı Tuzhisar mahallesinde farklı ırklarda damızlık küçükbaş yetiştiriciliği yapan kon damızlık işletmesini ziyaret etti.


İşletme sahibi Hacı Ahmet Coşgun; arazi varlıkları bulunduğunu ve hayvanlarını 5 çadırlık kapalı alanda barındırdıklarını, toplamda bin 500 adet farklı ırklarda küçükbaş hayvanları olduğunu belirtti. Coşgun işletmelerinde, Merinos, Bafra, Charollais, Asaf ve ile de France olmak üzere 5 farklı koyun ırkı ile 'Damızlık Üretim' yapıldığını, ırklar ve mevsimsel farklılıkların etkisiyle yüzde 20 - 25 oranında doğumların gerçekleştiği ve halen de devam ettiğini bildirdi.


Son dönemde kentte küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine olan ilgiden duyduğu mutluluğu dile getiren İl Müdürü Mustafa Şahin ise; "İlimizin mevsim şartları, mera alanlarının kullanılabilirliği küçükbaş hayvan yetiştiriciliği için oldukça önemli bir avantajdır. Kayseri; birçok tarımsal faaliyette Ülke sıralamasında lider konumdayken, küçükbaş hayvancılıkta da son dönemde sektöre dahil ettiği yeni girişimler ile bölgede söz sahibi olma yolunda ilerlemektedir. Böyle yabancı kültür ırklarını İlimize, Bölgemize ve Ülkemize entegre edebilmek Sayın Bakanımız Dr. Bekir PAKDEMİRLİ' nin 2023 yılında nüfusumuz kadar küçükbaş hayvan varlığı hedefine ulaşabilmemiz için çok önemlidir. Şehrimizde böyle örnek işletmeler görmek hem Ülke olarak hedeflerimize ulaşabilmemiz hem de şehrimize girdi sağlaması adına bizleri mutlu eden gelişmelerdir" dedi. - KAYSERİ

Mustafa Şahin, Kayseri, Bünyan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 10:14 Kaynak: İHA
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