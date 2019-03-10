Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Kültür Sanat

Kayseri'de Kültür Sanat

22 dakika önce

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla konser düzenledi.

Kayseri'de Kültür Sanat, System.String[]
Kayseri Büyükşehir Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla konser düzenledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, konseri, Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Kadınlar Korosu gerçekleştirdi.

Şehir Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen konserde Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Türk Halk Müziği Kadınlar Korosu solo ve koro halinde birbirinden güzel türküleri seslendirdi.

Şef Namık Kemal Bilgin yönetimindeki konser sonunda, izleyiciler koroyu ayakta alkışladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 10:15 Kaynak: AA

Dünya Kadınlar Günü, Kayseri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Aydın'da 'Üç Boyutlu Yaya Geçidi' Farkı Kayalıklarda Can Pazarı! Ekipler, İkna Etmek İçin 1 Saat Dil Döktü

Muazzez Ersoy, Konser Afişinde Lady Gaga'ya Benzedi Mesut Yılmaz'dan Kötü Haber! Kanser Tedavisi Görüyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.3.2019 10:37:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Kültür Sanat
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]