Kayseri'de Kültür Sanat
22 dakika önce
Kayseri Büyükşehir Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla konser düzenledi.
Kayseri
Büyükşehir Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
dolayısıyla konser düzenledi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, konseri, Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Kadınlar Korosu gerçekleştirdi. Şehir Tiyatrosu
'nda gerçekleştirilen konserde Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Türk Halk Müziği Kadınlar Korosu solo ve koro halinde birbirinden güzel türküleri seslendirdi. Şef Namık Kemal
Bilgin yönetimindeki konser sonunda, izleyiciler koroyu ayakta alkışladı.
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 10:15 Kaynak: AA
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