Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Kültür Sanat

Kayseri'de Kültür Sanat

1 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediyesi kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında "Akif" ve "Arkadaşım Robot" oyunları sahnelendi.

Kayseri'de Kültür Sanat, System.String[]
Kayseri Büyükşehir Belediyesi kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında "Akif" ve "Arkadaşım Robot" oyunları sahnelendi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehir Tiyatrosu'nda sahnelenen oyunları çok sayıda sanatsever izledi.

Mahmud Tahsin'in yazıp yönettiği ve Mehmet Akif Ersoy'un kızına bıraktığı mektup ile bu mektupta yer alan hatırların anlatıldığı "Akif" adlı oyun seyirciyle buluştu.

Çocuklar için de Nisa İnci'nin yazdığı ve bir çocuğun annesi tarafından yapılan robotla yaşadıklarının anlatıldığı "Arkadaşım Robot" adlı oyun da iki seans halinde sahneye taşındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 11:31 Kaynak: AA

Kayseri, Güncel
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