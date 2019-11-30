Son Dakika Haberleri: Kayseri'de kültür sanat etkinlikleri
Son Dakika Güncel Kayseri'de kültür sanat etkinlikleri - Son Dakika

Kayseri'de kültür sanat etkinlikleri

6 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediyesi kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında tiyatro ve Türk sanat müziği konseri düzenlendi.

Kayseri'de kültür sanat etkinlikleri, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediyesi kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında tiyatro ve Türk sanat müziği konseri düzenlendi.


Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehir Tiyatrosunda gerçekleştirilen konserde Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Türk sanat müziği korusu sahne aldı.

Konserde, şef Namık Kemal Bilgin yönetimindeki koro çeşitli şarkıları seslendirdi.

Programa, Kayserili sanatseverler ilgi gösterdi.

Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 05:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Devriye görevinden dönen Rus askerlerine teröristler araçlarla eşlik etti
Meteoroloji'nin peş peşe uyarılarının ardından İstanbul'da yağmur etkisini göstermeye başladı Vatandaşlardan yılbaşı biletlerine yoğun ilgi! Kuyruklar oluştu Çavuşoğlu: Türkiye'de Antalya Diplomasi Formu başlatılacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2019 23:56:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri'de kültür sanat etkinlikleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]