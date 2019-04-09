Kayseri'de Kültür ve Turizme Yeni Bakış

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri ve bölgesinin tarihi ve doğal güzelliklerinin yeni bir model ile dünya kamuoyunun gündemine getirileceğini açıkladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri ve bölgesinin tarihi ve doğal güzelliklerinin yeni bir model ile dünya kamuoyunun gündemine getirileceğini açıkladı. Konuyla ilgili geniş kapsamlı çalışmayı Çekül Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen ile birlikte açıklayan Başkan Büyükkılıç, yapılan istişareler sonrası yeni bir yol haritasının çıkarılacağını kaydetti.



Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yoğun gündemi, ziyaretçi trafiği ve yatırımlarla ilgili aldığı brifinglerin yanında Kayseri ve bölgenin geleceğini yakından ilgilendiren bir büyük model üzerinde de çalışıyor. Başkan Büyükkılıç konuyla ilgili Çekül Vakfı Başkanı Prof Dr. Metin Sözen ile çalışma toplantıları yaptı. Kayseri'yi tarihi ve doğal güzellikleri ile yeniden ele alan ve bütüncül bir bakış açısıyla değerlendiren çalışmayla ilgili ilk toplantı Büyükşehir Belediyesi'nde yapıldı. Başkanlık Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Başkan Memduh Büyükkılıç ve Prof. Dr. Metin Sözen'ın yanı sıra ilgili bürokratlar katıldı. Toplantıda, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcüman Keykubatiye Sarayı kazı çalışmaları, sur içi kentsel düzenleme, Tavukçu Mahallesi 2. Etap, Kapalı Çarşı etrafı düzenleme ve restorasyonu yapılan Tarihi Meryem Ana Kilisesi gibi konularla ilgili açıklamalarda bulundu. Toplantıda Erciyes Teknopark Genel Müdürü Bilgin Yazlık da Koramaz Vadisi ile ilgili bir sunum yaptı. Sunumları dinleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Çekül Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen ve arkadaşlarının yapmış oldukları çalışmalarla bir yol haritası belirleneceğini ve çıkarılan bu yol haritasına göre hareket edeceklerini söyledi.



"Çalışmalarımız Başkan Büyükkılıç ile ivme kazandı"



Çekül Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen de yaptıkları çalışmaların uzun yıllardır devam ettiğini; ancak son yıllarda büyük bir ivme gerçekleştirdiklerini dile getirerek, "Başkanımız Memduh Bey yanında çalışan bütün arkadaşlarımıza yetki verir ve çalışma ortamının sağlıklı yürütülmesi için moral değerlerini yükseltir. Bu yaklaşımdan çok güzel sonuç aldık. Biz Kapadokya bölgesini Kayseri merkezli bir model olarak dünyanın önüne çıkarmak istiyoruz. Tümüyle doğal, tümüyle tarih, tümüyle kültür mirası olan bir yerdeyiz. Parçalı bir şekilde bakılan bu bölge bütüncül bir bakışa geçiyor" dedi. Prof. Dr. Metin Sözen, yapacakları çalışmada her kurum ve kuruluşa görev düştüğünü belirtti. 50 yıldır bu tür çalışmaların içinde olduğunu dile getiren Sözen, bu büyüklükte bir projeyi ilk kez gerçekleştireceklerini kaydetti. Kayseri ve bölgesine bütüncül bakan yeni modelle ilgili Talas Erguvan Tesislerinde de bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, ilçe belediye başkanları, bilim insanları ve bürokratlar katıldı. Toplantıyı açan Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Kayseri'nin; tarihin, turizmin, kültürün, sporun, eğitimin, gastronominin merkezi olarak anılması için çalıştıklarını belirtti. Kapadokya bölgesinin Kayseri merkezli ele alınacağını ifade eden Başkan Büyükkılıç, katılımcılara bu anlamdaki katkılarından dolayı teşekkür etti.



Toplantıda Koramaz Vadisi ile ilgili bir sunum yapan Erciyes Teknopark Genel Müdürü Bilgin Yazlık, Koramaz'ın Türkiye'de, hatta dünyada eşi benzeri olmayan bir vadi olduğunu söyledi. Yazlık, doğal ve kültürel miras bakımından bu kadar zengin ikinci bir vadinin bilinmediğini kaydetti. Çekül Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen de yeni yaklaşım modeline ilişkin açıklamalar yaptı. Çekül Vakfı desteğiyle Kayseri'deki tüm yer altı şehirlerinin, tarihi yapıların, kiliselerin resimlenerek tespit edildiğini dile getiren Sözen, Obruk Mağara Grubunun yapmış olduğu bu çalışmanın Uluslararası Avrupa Toplantısına götürüldüğünü kaydetti. Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle büyük çerçeveye geçmek zorunda olduklarını ifade eden Sözen, "Havza boyutunda bakmazsak, parçalı bir durumda kaynaklar zayi olur ve sonuç almamız zor olur" dedi. Mimar Sinan ve diğer zenginliklerimizden de bahsederek, "Bu boyuttaki bir şehri UNESCO'ya götürürsek doğrudan doğruya gündemine alması lazım" ifadelerini kullanan Prof. Dr. Sözen, "Biz parayı biliriz; ama kültürün paradan daha büyük olduğunu da biliriz demeniz lazım. Orta Anadolu'da ağırlığı çekecek merkez ancak Kayseri olur" diye konuştu.



Vali Şehmus Günaydın da yaptığı konuşmada zenginliklerimizin daha büyük zenginliklere yol açması için daha fazla çalışmamız gerektiğini belirtti. Birlikteliğin sağlanması için niyetin ortaya konduğunu ifade eden Vali Günaydın, "İvedi olarak bir araya gelerek yeni bir yol haritası çizmemiz gerektiğini bu sunumla gördük. Bu birlikteliği sağlama adına niyetimizi ortaya koyalım. Çünkü zenginliklerimizin yeteri kadar ilimize ve bölgemize fayda sağlamadığını görüyoruz" diye konuştu. - KAYSERİ

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