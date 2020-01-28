Kayseri'de kumar makinesi ele geçirildi - Son Dakika
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Kayseri'de kumar makinesi ele geçirildi

6 saat önce

Kayseri'nin Develi ilçesindeki bir iş yerinde kumar makinesi ele geçirildi.

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Kayseri'nin Develi ilçesindeki bir iş yerinde kumar makinesi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Sindelhöyük Mahallesinde, kumar oynatıldığı tespit edilen bir iş yerine düzenlenen operasyonda bozuk para ile oynanan kumar makinesi bulundu.

Makineye el koyan jandarma, İ.A'yı gözaltına aldı.

Jandarma, Kayseri, Develi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 01:28 Kaynak: AA
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