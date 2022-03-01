Kayseri'de kumar oynayan 10 kişiye 18 bin TL ceza - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri'de kumar oynayan 10 kişiye 18 bin TL ceza

01.03.2022 10:35
Kayseri'de kumar oynayan 10 kişiye 18 bin TL ceza

KAYSERİ'de, kahvehanede yasa dışı kumar oynadığı belirlenen 10 kişiye toplam 18 bin 190 TL para cezası kesildi.

KAYSERİ'de, kahvehanede yasa dışı kumar oynadığı belirlenen 10 kişiye toplam 18 bin 190 TL para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde ve Kocasinan ilçesi Uğurevler Mahallesi'nde bulunan iki kahvehanede yasa dışı kumar oynandığı ihbarını aldı. Ekiplerin eş zamanlı operasyonunda kumar oynayan 10 kişiye toplam 18 bin 190 TL para cezası uygulandı. İşletme sahipleri hakkında ise kumar oynattıkları gerekçesiyle idari işlem başlatıldı.


Kayseri'de kumar oynayan 10 kişiye 18 bin TL ceza
YORUMLAR
500
Kumar oynayan 7 kişiye ceza yağdı Kumar oynayan 7 kişiye ceza yağdı Kumar oynayan 10 kişi yakalandı Kumar oynayan 10 kişi yakalandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kayseri'de kumar oynayan 10 kişiye 18 bin TL ceza - Son Dakika


Son Dakika
10:27 Üç Kuruş'ta dün neler oldu? Neriman'ın kararı kimleri etkiledi?
10:19 Boğazlarla ilgili tartışmayı bitirecek Montrö sözleri! Bakan Akar açıkladı: Uygulamayı sürdüreceğiz
10:11 Yasak Elma dizinde dün akşam neler oldu? Beklenmeyen misafir Handan gelir
10:04 Rus ordusu, Harkov'da belediye binasını hedef aldı! Patlama anı kamerada
10:02 Her sözü gündem olan Canan Karatay uzun yaşamın sırrını açıkladı: Kuyruk yağı
09:59 Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde dün akşam neler oldu? Emir Bozan'a karşı nasıl bir tavır takınacak?
09:59 Didem Soydan, dans videosuna gelen "Ukrayna'da çocuklar ölüyor, biraz saygı" yorumuna cevap verdi: Neden Instagram'da dolaşıyorsun
09:57 Zelenski "kahramanca öldüler" demişti! Yılan Adası'ndaki Ukraynalı askerlerin teslim olduğu açıklandı
09:51 Toshiba CEO'su Tsunakawa görevinden ayrıldı, yerine Şimado Taro geldi
09:49 Esenyurt'ta kurşun yağmuru! Yaralanan taksici, arabasını hastaneye sürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 10:39:03. #1.12#
SON DAKİKA: Kayseri'de kumar oynayan 10 kişiye 18 bin TL ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement