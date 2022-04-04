Kumar oynayan 17 kişiye 30 bin 923 lira ceza - Son Dakika
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Kumar oynayan 17 kişiye 30 bin 923 lira ceza

04.04.2022 12:41

Kayseri'de polis tarafından düzenlenen operasyonda kumar oynayan 17 kişiye 30 bin 923 lira ceza uygulandı.

Kayseri'de polis tarafından düzenlenen operasyonda kumar oynayan 17 kişiye 30 bin 923 lira ceza uygulandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki işletmelerde kumar oynandığının tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı.

Cumhuriyet ve Alsancak mahallelerindeki 3 iş yerine düzenlenen operasyonda 17 kişi kumar oynarken yakalandı.

Operasyonda işletme sahipleri hakkında adli işlem yapıldı, 1290 lira ile oyun kartları ve pul ele geçirildi.

Kumar oynayan 17 kişiye 30 bin 923 lira ceza kesildi.

Kumar oynayan 17 kişiye 30 bin 923 lira ceza
Kumar oynayan 17 kişiye 30 bin 923 lira ceza
Kumar oynayan 17 kişiye 30 bin 923 lira ceza
Kumar oynayan 17 kişiye 30 bin 923 lira ceza
Kumar oynayan 17 kişiye 30 bin 923 lira ceza

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Kumar operasyonunda 17 kişiye 30 bin TL ceza Kumar operasyonunda 17 kişiye 30 bin TL ceza Son dakika haber! Kayseri'de kumar operasyonu: 17 şahsa 31 bin TL ceza yazıldı Son dakika haber! Kayseri'de kumar operasyonu: 17 şahsa 31 bin TL ceza yazıldı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kumar oynayan 17 kişiye 30 bin 923 lira ceza - Son Dakika


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