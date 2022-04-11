Kayseri'de kumar oynayan 22 kişiye 40 bin lira ceza uygulandı - Son Dakika
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Kayseri'de kumar oynayan 22 kişiye 40 bin lira ceza uygulandı

11.04.2022 13:58
Kayseri'de kumar oynayan 22 kişiye 40 bin lira ceza uygulandı

Kayseri'de kumar oynayan 22 kişiye 40 bin 18 lira ceza kesildi.

Kayseri'de kumar oynayan 22 kişiye 40 bin 18 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezindeki işletmelerde kumar oynandığının tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda belirlenen 30 işletmede 15 ekip ve 65 personelin katılımıyla uygulama yapıldı.

Uygulamada kumar oynadıkları tespit edilen 22 kişiye 40 bin 18 lira ceza kesildi, 3 iş yerinin kapatılması için işlem başlatıldı.

Kayseri'de kumar oynayan 22 kişiye 40 bin lira ceza uygulandı

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Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de kumar oynayan 22 kişiye 40 bin lira ceza uygulandı - Son Dakika


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