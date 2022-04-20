Kayseri'de kumar oynayan 23 kişiye 41 bin 837 TL para cezası - Son Dakika
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Kayseri'de kumar oynayan 23 kişiye 41 bin 837 TL para cezası

20.04.2022 10:54
Kayseri'de kumar oynayan 23 kişiye 41 bin 837 TL para cezası

Kayseri'de polis ekipleri tarafından kumar oynatan ve oynayan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, 6 kişi gözaltına alınırken, 23 kişiye toplamda 41 bin 837 TL para cezası kesildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından kumar oynatan ve oynayan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, 6 kişi gözaltına alınırken, 23 kişiye toplamda 41 bin 837 TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, geçtiğimiz 4 gün içerisinde kent genelinde kumar oynatan ve oynayan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda, Hunat, Gevher Nesibe, Uğurevler, Hacı Saki ve Zincidere Mahalleleri'nde bulunan ve 'batakhane' olarak adlandırılan ruhsatsız işyerlerine operasyon düzenleyen ekipler, 3 alacak verecek defteri, 416 oyun kağıdı, 134 adet mor renkli pul, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet mermi ve 50 santimetre büyüklüğünde karma tabir edilen kesici alet ele geçirildi.

Ayrıca, 6 şahıs 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan adli işlem yapılarak savcılığa sevk edilirken, kumar oynayan toplam 23 şahsa 41 bin 837 TL para cezası uygulandı. - KAYSERİ

Kayseri'de kumar oynayan 23 kişiye 41 bin 837 TL para cezası
Kayseri'de kumar oynayan 23 kişiye 41 bin 837 TL para cezası
Kayseri'de kumar oynayan 23 kişiye 41 bin 837 TL para cezası
Kayseri'de kumar oynayan 23 kişiye 41 bin 837 TL para cezası

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Kayseri'de kumar oynayan 23 kişiye 41 bin TL ceza Kayseri'de kumar oynayan 23 kişiye 41 bin TL ceza Aranan şahıslara operasyon: 3 kişi yakalandı Aranan şahıslara operasyon: 3 kişi yakalandı

Para Cezası, Türk Lirası, Kayseri, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de kumar oynayan 23 kişiye 41 bin 837 TL para cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de kumar oynayan 23 kişiye 41 bin 837 TL para cezası - Son Dakika
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