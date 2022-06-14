Mimarsinan Mahallesi'ndeki bir kahvehane ile Cumhuriyet Mahallesi 'nde ruhsatsız iş yerine düzenlenen operasyonda, 7 kişinin kumar oynadığı belirlendi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kayseri'de kumar oynayan 7 kişiye 12 bin 773 lira ceza uygulandı - Son Dakika

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