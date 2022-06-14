Kayseri'de kumar oynayan 7 kişiye 12 bin 773 lira ceza uygulandı - Son Dakika
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Kayseri'de kumar oynayan 7 kişiye 12 bin 773 lira ceza uygulandı

14.06.2022 09:38
Kayseri'de kumar oynayan 7 kişiye 12 bin 773 lira ceza uygulandı

Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, kumar oynayan 7 kişiye 12 bin 773 lira ceza kesildi.

Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, kumar oynayan 7 kişiye 12 bin 773 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki bazı işletmelerde kumar oynandığının tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı.

Mimarsinan Mahallesi'ndeki bir kahvehane ile Cumhuriyet Mahallesi'nde ruhsatsız iş yerine düzenlenen operasyonda, 7 kişinin kumar oynadığı belirlendi.

Operasyonda, işletme sahipleri hakkında adli işlem yapıldı, oyun kartları ve pul ile 340 lira ele geçirildi.

Kumar oynayan 7 kişiye 12 bin 773 lira ceza uygulandı.

Kayseri'de kumar oynayan 7 kişiye 12 bin 773 lira ceza uygulandı
Kayseri'de kumar oynayan 7 kişiye 12 bin 773 lira ceza uygulandı

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de kumar oynayan 7 kişiye 12 bin 773 lira ceza uygulandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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