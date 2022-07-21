Mithatpaşa Mahallesi'nde bir kahvehane ile Cumhuriyet Mahallesi Mevlevi Caddesi'nde ruhsatsız iş yerine düzenlenen operasyonda, kumar oynadıkları belirlenen 7 kişiye 12 bin 773 lira ceza uygulandı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kayseri'de kumar oynayan 7 kişiye 12 bin 773 lira ceza uygulandı - Son Dakika

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