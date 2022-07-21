Kayseri'de kumar oynayan 7 kişiye 12 bin 773 lira ceza uygulandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri'de kumar oynayan 7 kişiye 12 bin 773 lira ceza uygulandı

21.07.2022 13:28
Kayseri'de kumar oynayan 7 kişiye 12 bin 773 lira ceza uygulandı

Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, kumar oynadıkları tespit edilen 7 kişiye 12 bin 773 lira ceza kesildi.

Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, kumar oynadıkları tespit edilen 7 kişiye 12 bin 773 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki bazı işletmelerde kumar oynandığının tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı.

Mithatpaşa Mahallesi'nde bir kahvehane ile Cumhuriyet Mahallesi Mevlevi Caddesi'nde ruhsatsız iş yerine düzenlenen operasyonda, kumar oynadıkları belirlenen 7 kişiye 12 bin 773 lira ceza uygulandı.

Operasyonda, işletme sahipleri hakkında adli işlem yapıldı, oyun kartları ve pul ile 60 lira ele geçirildi.

YORUMLAR
500
Peçete içinde uyuşturucu taşıyan şahıs Güven Timlerine yakalandı Peçete içinde uyuşturucu taşıyan şahıs Güven Timlerine yakalandı Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan 13 şahıs yakalandı Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan 13 şahıs yakalandı
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de kumar oynayan 7 kişiye 12 bin 773 lira ceza uygulandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:51 Ezgi Mola'dan Adnan Oktar'ın cezaevindeki fotoğrafına dikkat çeken 'plastik cerrah' yorumu
12:47 Antalya'da korkunç olay! Kız kardeşinin sevgilisini defalarca bıçakladı
12:34 Bolu'da içme suyu faciası: Çok sayıda vatandaş hastaneye kaldırılırken 14 kişi de yoğun bakıma alındı
12:25 Türkiye'yi sarsan olay! Uçaktaki yolculara verilen yemekte yılan ve salyangoz mu çıktı?
12:25 Bayram sonrası sebze ve meyve fiyatlarında büyük düşüş yaşandı
12:15 Dünyaca ünlü boksör ölecek mi? Mike Tyson'ın sözleri sevenlerini endişelendirdi
12:07 1075 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar'ın kediciğinden paylaşım: Seni çok seviyorum, çok özledim
12:01 Terör örgütü PKK'nın gerçekleştirdiği katliamın ardından paylaşımda bulunan DEVA Partisi lideri Ali Babacan tepki çekti
11:57 Galatasaray Portekizli yıldızın peşinde! Sarı kırmızılılar Benfica'nın kanat oyuncusuyla ilgileniyor
11:56 "Kendimi limit koyarak oynuyorum" diyen Aleyna Tilki'den olay yaratacak 'kumar' açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2022 13:29:08. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri'de kumar oynayan 7 kişiye 12 bin 773 lira ceza uygulandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement