Kayseri'de kumar oynayan ve oynatan 16 kişiye 29 bin 104 lira ceza - Son Dakika
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Kayseri'de kumar oynayan ve oynatan 16 kişiye 29 bin 104 lira ceza

08.04.2022 14:56
Kayseri'de kumar oynayan ve oynatan 16 kişiye 29 bin 104 lira ceza

Kayseri'de iki ayrı operasyonda, kumar oynayan ve oynatan 16 kişiye 29 bin 104 lira ceza uygulandı.

Kayseri'de iki ayrı operasyonda, kumar oynayan ve oynatan 16 kişiye 29 bin 104 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki işletmelerde kumar oynandığının tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı.

Sahabiye Mahallesi'nde ruhsatsız iki iş yerine düzenlenen operasyonda, 14 kişi kumar oynarken yakalandı.

Operasyonda, işletme sahipleri hakkında adli işlem yapıldı, oyun kartları ve pul ele geçirildi.

Kumar oynayan 14 kişi ile bunlara yer temin eden 2 işletmeciye 29 bin 104 lira ceza kesildi.

Kayseri'de kumar oynayan ve oynatan 16 kişiye 29 bin 104 lira ceza

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Kumar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de kumar oynayan ve oynatan 16 kişiye 29 bin 104 lira ceza - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de kumar oynayan ve oynatan 16 kişiye 29 bin 104 lira ceza - Son Dakika
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