Kayseri'de kümese giren tilki ekipler tarafından doğal yaşam alanına bırakıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri'de kümese giren tilki ekipler tarafından doğal yaşam alanına bırakıldı

25.05.2022 17:52
Kayseri'de kümese giren tilki ekipler tarafından doğal yaşam alanına bırakıldı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kümese giren tilki, ekipler tarafından doğaya salındı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kümese giren tilki, ekipler tarafından doğaya salındı.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yavuzlar Mahallesi'nde bir tavuk kümesine giren tilkiyi fark eden ev sahibi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Ekipler, tavuklara zarar vermeden tilkiyi bulunduğu kümesten çıkarttı.

Tilki daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kayseri'de kümese giren tilki ekipler tarafından doğal yaşam alanına bırakıldı
Kayseri'de kümese giren tilki ekipler tarafından doğal yaşam alanına bırakıldı

YORUMLAR
500
TOKİ Başkanı Bulut'un acı günü TOKİ Başkanı Bulut'un acı günü Kayseri Büyükşehir Belediyesi 3 bin 200 koyun dağıttı Kayseri Büyükşehir Belediyesi 3 bin 200 koyun dağıttı
Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, 112 Acil Çağrı, Kayseri, Tavuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de kümese giren tilki ekipler tarafından doğal yaşam alanına bırakıldı - Son Dakika


Son Dakika
17:44 Uzmanlar uyardı: Zehirli pusula denizanalarının ne ölüsüne ne de dirisine dokunmayın
17:24 Zlatan Ibrahimovic'in kariyeri bitebilir! 7-8 ay sahalardan uzak kalacak
17:22 Bakan Kurum'dan "kira düzenlemesi" duyurusu: 1 hafta, 10 gün içinde tamamlanıp Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak
17:12 Adanaspor Kulübü Derneği Başkanı Tevriz Dura hayatını kaybetti: Taraftarlar meşalelerde son yolculuğuna uğurladı
17:10 Polis yoldan geçen kaplumbağaya yardım etti! O anlar kamerada
16:53 Mehmet Büyükekşi, TFF Başkanlığına aday oluyor
16:48 Kılıçdaroğlu'na kendisine gösterilen tepkiye şaştı kaldı! "Burası Kandil değil, yanlış gelmişsin Kılıçdaroğlu"
16:03 4 bakanlık kira artışlarıyla ilgili toplandı! 4 başlık masaya yatırıldı
15:47 Sağlık Bakanı Koca "Maymun çiçeği virüsü" hakkında konuştu: Vaka bizde olmadı
15:46 Fenomen Reynmen'in başı eski organizasyon şirketiyle belada! Hakkında 3 milyon 895 bin TL'lik icra takibi başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2022 17:59:24. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri'de kümese giren tilki ekipler tarafından doğal yaşam alanına bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement