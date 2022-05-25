Kayseri'de kümese giren tilki ekipler tarafından doğal yaşam alanına bırakıldı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kümese giren tilki, ekipler tarafından doğaya salındı.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yavuzlar Mahallesi'nde bir tavuk kümesine giren tilkiyi fark eden ev sahibi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Ekipler, tavuklara zarar vermeden tilkiyi bulunduğu kümesten çıkarttı.

Tilki daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.