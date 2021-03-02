Son dakika haberi... Kayseri'de 4-6 yaş Kur'an kursu programında tam zamanlı yüz yüze eğitime geçilecek - Son Dakika

Kayseri'de İl Hıfzısıhha Kurulunca alınan karar çerçevesinde 4-6 yaş Kur'an kursu programında tam zamanlı olarak yüz yüze eğitim yapılacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Şehmus Günaydın başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulunda alınan kararlar kapsamında kentte bulunan ihtiyaç odaklı Kur'an kursları öğretim programlarından 4-6 Yaş Kur'an kursu programında tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime geçilecek.

Yetişkinlere yönelik eğitimin çevrim içi olarak devam edeceğinin belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Haydi Türkiye Evden Kur'an Öğrenmeye/Okumaya Camilerde Kur'an Öğretimi hafta sonu programlarının çevrim içi olarak uygulanmasına devam edecektir. Yüz yüze eğitime geçilen bölümlerde ders saatleri 30 dakika, teneffüs aralığı ise 10 dakika olarak uygulanacaktır. Yüz yüze eğitime geçilen sınıfta aynı anda en fazla 10 öğrenci bulunacaktır. Yüz yüze eğitime 10 öğrenciden fazla talep olması durumunda randevulu sistem uygulanacaktır. Hafızlık eğitimi verilen yatılı Kur'an kurslarında gerekli tedbirler alınarak öğrenci kapasitesinin yüzde 50'si ile veli muvafakatnamesi alınarak yüz yüze eğitime geçilecektir. Yatılı-gündüzlü Kur'an kursu, okul iş birliğine dayalı örgün eğitimle birlikte hafızlık programı eğitimine devam eden öğrenciler, (veli muvafakati alınmak kaydıyla) kursa gelip gidebilmeleri için sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı zaman dilimlerinde muaf tutulacaktır. Yapılacak eğitime ilişkin tüm hususlar (18 yaş altındaki kursiyerler için) veli muvafakatnamesi tanzim edilmek suretiyle gerçekleştirilecektir."

Kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 195'inci maddesi gereğince idari para cezası verilecek, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri doğrultusunda işlem yapılacak.