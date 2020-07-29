Kayseri'de Kurban Bayramı hazırlıkları - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla tedbir aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri tarafından Kurban Bayramı süresince açık alanlarda et çekimi ve sucuk yapımına izin verilmeyecek.

Ekipler arife gününden itibaren Kovid-19 salgını için maske, mesafe ve temizlik kurallarını denetleyecek, vatandaşlara uyarıda bulunacak.

Kurban Bayramı boyunca ekipler vatandaşların hijyenik ve huzurlu bir şekilde kurban ibadetini gerçekleştirebilmeleri için 7/24 denetimlerine devam edecek.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı süresince kurban kesim yerlerinde veteriner hekim bulunduracak. Veteriner hekimler, isteyen vatandaşların kurbanlık hayvanlarını ücretsiz kontrol edecek.

Ayrıca, bayram tatili süresince vatandaşların şehir içi ulaşımını hızlı ve rahat sağlamak üzere otobüs seferlerinde de düzenleme yapıldı.

Kocasinan Belediyesi de Kurban Bayramının daha sağlıklı idrak edilebilmesi için tedbir aldı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Yaptığımız hizmetlerle vatandaşlarımızın sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmesine katkı sunmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tüm hazırlıkların tamamlandığına dikkat çeken Çolakbayrakdar, mezarlıklar başta olmak üzere her bayram öncesi bölge sınırları içerisinde temizlik ve çevre düzenlemesi gibi konularda çalışma yaparak, ilçe sakinlerine sorunsuz bir bayram yaşatmayı hedeflediklerini vurguladı.