Kayseri'de kurban kesim fiyatları belirlendi - Son Dakika

Kayseri'de Kurban Bayramı'nda hayvan kesim ücretleri büyükbaş için 750 lira, küçükbaş için 150 lira olarak belirlendi.

Kayseri Kasaplar ve Besiciler Odası Başkanı Adnan Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, Kurban Bayramı'nda hayvan kesim ücretlerinin yönetim kurulunca belirlendiğini kaydetti.

Aydın, büyükbaş hayvanın kesim ve dört parçaya ayırma işleminin 750 liraya, sadece baş kesimi işleminin 250 liraya yapılacağını, küçükbaşın kesim ve dört parçaya ayırma işleminin 150 lira, baş kesiminin ise 50 lira olduğunu belirtti.