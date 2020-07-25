Kayseri'de kurban kesim tatbikatı - Son Dakika

KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde belediye tarafından oluşturulan alanda kurban kesim tatbikatı yapıldı. Kesim öncesi kaçan büyükbaş kurbanlıklar 6 kişilik kurban yakalama timi tarafından yakalanıp, görevliler tarafından sosyal mesafeli kesim alanında kesilerek, parçalandı.

Kocasinan Belediyesi, Kurban Bayramı'nda kurbanlıkların kesilmesi için Oymaağaç bölgesinde kurban kesim alanı oluşturdu. Bayram öncesi alanda kurban kesim tatbikatı yapıldı. Tatbikata 83'ü kasap olmak üzere 300 personel görev aldı. Kesim alanında daha önceden görevleri belirlenen çalışanlar, sosyal mesafe ve maske kurallarına uygun olarak tatbikatta yer aldı. Oymaağaç kurban kesim alanında yapılan tatbikatta kaçan büyükbaş kurbanlıklar, belediyenin 6 kişiden oluşturduğu kurban yakalama timi tarafından yakalandı. Ardından 3 büyükbaş hayvan, kasaplar tarafından kesilerek parçalara ayrıldı. Kesin hayvanların etinin Kurban Bayramı'nda kesim alanında görev yapacak personele dağıtılacağı belirtildi.