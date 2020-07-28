Kayseri'de kurbanlık hayvan varlığı yeterli - Son Dakika

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Recep Bağlamış, kentte hayvan varlığının yeterli olduğunu bildirdi.

KTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Serkent'teki hayvan pazarını ziyaret eden Bağlamış, bu yıl hayvan varlığının fazla olması sebebiyle vatandaşların kurbanlık sıkıntısı yaşamayacağını belirtti.

Besicilerin taleplerini ve sıkıntılarını da dinleyen Bağlamış, vatandaşların ve besicilerin sorunsuz bir bayram geçirmesi için tüm hazırlıkların tamamlandığını ifade etti.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı hayvan pazarında gerekli önlemlerin alındığını belirten Bağlamış, "Virüs salgını etkilerini azaltmasına rağmen halkımızın sağlığını tehdit etmeye devam etmektedir. Bu nedenle tesislerde ve kurban satış padoklarında her türlü tedbir eksiksiz bir şekilde alınmış, hijyen koşulları en üst seviyede sağlanmış durumdadır. Hayvan varlığında da bu yıl herhangi bir sıkıntının olmadığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.