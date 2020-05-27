Kayseri'de kuru yem bezelyesinin ilk hasadı başarı ile yapıldı - Son Dakika

Kayseri'de kuru yem bezelyesinin ilk hasadı başarı ile yapıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yüzde 75 hibe ile alınarak Kayseri'de ekilen kuru yem bezelyesinin ilk hasadı yapıldı.

Kayseri'de kuru yem bezelyesinin ilk hasadı başarı ile yapıldı, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yüzde 75 hibe ile alınarak Kayseri'de ekilen kuru yem bezelyesinin ilk hasadı yapıldı. Çiftçilerle hasat yapmaya giden Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, "Kayseri Türkiye'deki en önemli yem bitkisi üretim merkezlerinden biri olacak" dedi.


Kocasinan ilçesine bağlı Hasan Arpa Mahallesinde yapılan hasada Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, Kocasinan İlçe Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş ve çiftçiler katıldı.


İlerleyen süreçte kaba yem açığını kapatmak için çalışacaklarını söyleyen Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, "Şu an Kocasinan ilçesinde bulunan Hasan Arpa Mahallemizde, bakanlığımızın sonbaharda verdiği yüzde 75 hibe desteği kapsamında ilimizdeki kaba yem açığının kapatılması ve yeni yem bitkisi tür ve çeşitlerinin tanıtılması amacı ile yaptığımız bir çalışmanın başındayız. Bu çalışmada yem bezelyesi ve Macar Fiğini tedarik etmiştik. Yaklaşık 2 bin 500 dekara yetecek kadar tohum tedarik ettik. Bunun içerisinde de 120 dekar kadarını Kocasinan ilçemize tahsis ettik. İnşallah önümüzdeki süreç içerisinde Kayseri'de kaba yem açığının kapatılması için çalışacağız. Zaten işletmelerimizin kaba yem açığını biliyoruz ve bunu karşılamadıkları zaman karlılığın da düştüğü bütün uzmanlar tarafından da söyleniyor. Bu alanı bugün nasip olursa biçeceğiz. Bulunduğumuz alandaki yem bezelyesi, çok eski ama az bilinen ürünlerden bir tanesi. Kayseri'de de biz bunun denemelerini yapmaya başladığımızda insanlar acaba olur mu olmaz mı gibi çekincelerle karşıladılar. Bugün burada Ziraat Odası Başkanımız, üreticilerimiz ve arkadaşlarımızla görüyoruz ki teşhis doğru, uygulama şekli doğru. Bu alanda hiç olmazsa bu döneme kadar boş geçecek sahayı tekrar kazandırmış oluyoruz" dedi.


Şahin, birim alandan ne kadar verim alabilirlerse o kadar karlı olacağını belirterek, "Ülkemizdeki toprakları büyütebilme gibi bir şansımız yok. Biz birim alandan ne kadar çok verim alabileceğimizin peşindeyiz. Dolayısı ile bu tarla 10 dönümse, 2 ürün kaldırdığımızda aslında biz 20 dönümlük bir tarla işlemiş oluyoruz. Bu da bizim için çok büyük bir keyif. Ben hem ilimize yeni bir yem bitkisi kazandırdığımız için çok büyük mutluluk duyuyorum. Üreticilerime ve Ziraat Odası Başkanıma teşekkür ediyorum. Bundan sonraki çalışmalarda da yine bakanlığımızın ve bizlerin destekleri ile yem stoğu tedarik etmeye çalışacağız. Bunu yaptığımız zaman da göreceksiniz, Kayseri Türkiye'deki en önemli yem bitkisi üretim merkezlerinden biri olacak" ifadelerini kullandı.


Kocasinan İlçe Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş ise, "Bugün Kocasinan ilçemize bağlı Hasan arpa mahallesinde Yem Bezelyesi ekimi yapılmıştı güz vakti. Yem bezelyesinin tohumunu Tarım Bakanlığımız, Tarım İl Müdürlüğümüz yüzde 75'ini destekleyerek çiftçilere verdi. Bu bölgede Yem Bezelyesi daha önce ekilmiyordu, yeni ekilmeye başladı. Bugün hasadını yapıyoruz. Bu Yem Bezelyesi hayvan yemidir. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarımıza yedirmek için çiftçilerimiz ekiyor. Büyükbaş hayvancılık yaparken kaba yemi kendimiz temin etmezsek zaten kar edemeyiz. Odan dolayı bu bölgede bu tür ürünlere alternatif olarak deneme ekimi yapılmıştır. Tarım İl Müdürlüğü, Tarım Bakanlığı bu konuda çiftçilerimize sürekli bilgi vermektedirler. Mutlaka hayvanlarımızın kaba yemini karşılamak için bu tür ürünleri denemek lazım. Daha sonrasında ise tarlamıza Mısır ekiyoruz buralar sulu olduğu için. Mısırda birinci ürün kadar verim alamasak da ikinci ürün yine çiftçilerimizi memnun ediyor. Bundan dolayı bu bölge sulu arazidir. Daha çeşitli ürünlere geçmemiz lazım ki hayvanlarımızın kaba yemini karşılamak için. Hayvancılığın en çok olduğu köy Hasan arpa köyü ve Yazır mahallemiz. Bunlar geçiminin tamamını tarım ve hayvancılıktan kazanmaktadır. Bizlerde Ziraat Odası olarak Tarım İl Müdürlüğümüz biz, devamlı çiftçilerimizin yanındayız. Virüsten dolayı hiç etkilenmedik. Devletimiz bizi sokağa çıkma yasağından muaf tuttu. 'Biz sizin için tarladayız, sizde bizim için evinizde kalın' dedik. Üretime devam ediyoruz. Hiçbir sıkıntı yok. Devletimizin kalkınması için üretime tam gaz devam edeceğiz. Çiftçilerimiz üretsin yeter ki biz her türlü desteği çiftçimize vermeye hazırız" dedi. - KAYSERİ

Kayseri, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.05.2020 01:57 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kayseri'de kuru yem bezelyesinin ilk hasadı başarı ile yapıldı - Son Dakika Ekonomi

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