Son Dakika Haberleri: Kayseri'de kurumuş göl tabanındaki sazlıklarda çıkan yangın söndürüldü
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Kayseri'de kurumuş göl tabanındaki sazlıklarda çıkan yangın söndürüldü

6 saat önce

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde suları çekilen Engir Gölü'ndeki sazlık alanda yangın çıktı.

Kayseri'de kurumuş göl tabanındaki sazlıklarda çıkan yangın söndürüldü, System.String[]

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde suları çekilen Engir Gölü'ndeki sazlık alanda yangın çıktı.

Yeşilyurt Mahallesi yakınlarında bulunan Engir Gölü'nün Sivas-Kayseri kara yolu yakınlarındaki sazlık alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Metin Kızılkan, gazetecilere, yangının bilinçli çıkarıldığını düşündüklerine dikkati çekerek, "Özellikle rüzgarlı bir gün tercih edilmiş. Eğer rüzgar çevre yoluna doğru esiyor olsaydı yolu trafiğe kapatmak zorunda kalacaktık." dedi.

Melikgazi, Kayseri, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 04:22 Kaynak: AA
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