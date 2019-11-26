Son Dakika Haberleri: Kayseri'de kurumuş göl tabanındaki sazlıklarda çıkan yangın
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Kayseri'de kurumuş göl tabanındaki sazlıklarda çıkan yangın

6 saat önce

Kayseri'de suları çekilen Engir Gölü'ndeki sazlık alanda çıkan yangına 7 araç ve 24 personel ile anında müdahale edildiği bildirildi.

Kayseri'de kurumuş göl tabanındaki sazlıklarda çıkan yangın, System.String[]

Kayseri'de suları çekilen Engir Gölü'ndeki sazlık alanda çıkan yangına 7 araç ve 24 personel ile anında müdahale edildiği bildirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından yapılan açıklamada, Melikgazi ilçesinde Engir Gölü'ndeki sazlık alanda çıkan yangının rüzgarın da etkisiyle yayıldığı ifade edildi.

Yanan alandaki sazlıkların aşırı kuru, bölgenin de bataklık ve engebeli olması nedeniyle söndürme çalışmalarının güçlükle yürütülebildiğinin belirtildiği açıklamada, otoban trafiğinin ve yakındaki yerleşim bölgelerinin dumandan etkilenmemesi için yoğun bir mücadele ortaya konulduğu kaydedildi.

İtfaiye, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 09:42 Kaynak: AA
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