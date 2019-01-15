Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Kuvvetli Rüzgar

Kayseri'de Kuvvetli Rüzgar

35 dakika önce

Kayseri'de zaman zaman hızı saatte 90 kilometreye ulaşan fırtına dolayısıyla bir iş yerinin sac çatısı elektrik tellerinin üzerine düştü.

Kayseri'de Kuvvetli Rüzgar, System.String[]
Kayseri'de zaman zaman hızı saatte 90 kilometreye ulaşan fırtına dolayısıyla bir iş yerinin sac çatısı elektrik tellerinin üzerine düştü.

Kentte öğle saatlerinden sonra şiddetlenen fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.

Fırtına nedeniyle Kayabaşı Mahallesi'ndeki iki katlı bir iş yerinin yaklaşık 10 metre büyüklüğündeki sac çatısı elektrik tellerinin üzerine düştü.

Zarar gören elektrik telleri, Kayseri ve Civarı Elektrik AŞ (KCETAŞ) görevlileri tarafından kesilerek sacın düşmesi sağlandı.

Daha sonra iş yeri çalışanları sacı parçalayarak dükkana taşıdı. Bölgeye kısa süre içinde elektrik verileceği belirtildi.

Öte yandan kentin güney kesimlerinde rüzgarın zaman zaman saatte 90 kilometre hızla kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 05:31 Kaynak: AA

Kayabaşı, Kayseri, Güncel
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