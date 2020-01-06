Kayseri'de kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri'de kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu - Son Dakika

Kayseri'de kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu

6 saat önce

Kayseri'de kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı evlerin çatısı uçtu.

Kayseri'de kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu, System.String[]

Kayseri'de kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı evlerin çatısı uçtu.

Kentte öğle saatlerinden sonra şiddetini artıran rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle Altınoluk, Alparslan, Hürriyet ve Aydınlıkevler mahallelerinde bazı evlerin çatıları uçtu, ağaçlar devrildi.

Gelen ihbarları değerlendiren Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yaklaşık 25 olaya müdahale etti. Ekipler, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Rüzgar nedeniyle vatandaşlar da zor anlar yaşadı.

Öte yandan Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, kuvvetli rüzgarın Kayseri'de yarın saat 09.00'a kadar etkili olacağı bildirildi.

Altınoluk, Hürriyet, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 06:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yerli otomobille ilgili dikkat çeken araştırma! Satın almak isteyenlerin oranı yüzde 89
Üsküdar'da buz gibi havada denizden haç çıkardılar Dehşet saçtığı halde tahliye edilen çocuğun, hakim annesi, kendisine yöneltilen soruya cevap veremedi Ankara'daki kar yağışından sonra gözler İstanbul'a çevrildi! 'İstanbul'a kar yağacak mı?' sorusu en çok aratılan cümleler içerisinde

Son Dakika Haberleri
01:14 Çorum'daki silahlı saldırıda bir kişi yaralandı - Son Dakika
01:12 Çorum'daki silahlı saldırıda bir kişi yaralandı - Son Dakika
01:10 Spor denizlispor, ikinci yarı hazırlıklarına antalya'da devam etti - Son Dakika
01:08 Üstgeçitte intihara kalkışan genç itfaiyenin açtığı çadıra düştü - Son Dakika
01:07 Karabük'te eğitime kar engeli (2) - Son Dakika
00:44 İstanbul'da şiddetli fırtına! Fabrika ve evlerin çatısı uçtu - Son Dakika
00:06 ABD Bağdat Büyükelçiliği karşısına Süleymani'nin posteri asıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2020 01:18:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayseri'de kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]