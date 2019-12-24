Kayseri'de kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri'de kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

Kayseri'de kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

6 saat önce

Kayseri'de etkisini gösteren kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı binaların çatısı uçtu.

Kayseri'de kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi, System.String[]

Kayseri'de etkisini gösteren kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı binaların çatısı uçtu.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından alınan bilgiye göre, dün sabah saatlerinde başlayan ve hızı saatte 60 kilometreye kadar ulaşan rüzgar, iki gündür etkisini sürdürüyor.

Aşırı rüzgar nedeniyle Kayabaşı, Sahabiye, Hunat, Mevlana, Köşk, Battalgazi, Cumhuriyet, Fevzioğlu, Demokrasi, Tacettin Veli, Gevher Nesibe, Yakut, Argıncık ve Beyazşehir mahalleleri ile Yahyalı ilçesinde bazı bina ve evlerin çatısı uçtu.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, kuvvetli rüzgarın saat 03.00'e kadar süreceği, vatandaşlar çatı uçması, ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, karbonmonoksit kaynaklı soba ve baca gazı zehirlenmelerine karşı tedbirli olmaları gerektiği belirtildi.

İtfaiye, Kayseri, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 04:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Beni Bırakma dizisinin Esin'i Keiko Belir Yarar göğüs kanserine yakalandı
Ev sahibine kızan kiracı boşalttığı evi yaktı Kar nedeniyle Kahramanmaraş-Kayseri kara yolunun tek yönü ulaşıma kapandı Kayseri'nin iki ilçesinde taşımalı eğitime kar tatili

Son Dakika Haberleri
23:00 Sivas'ta aracın çarptığı yaya öldü - Son Dakika
22:58 "Rafadan Tayfa Göbeklitepe" filminin galası yapıldı - Son Dakika
22:56 Adana'da etkili sağanak nedeniyle kriz merkezi oluşturuldu - Son Dakika
22:56 Danimarka'da Müslümanlardan Noel yemeği ikramı - Son Dakika
22:56 Kahramanmaraş-Kayseri yolu çift yönlü trafiğe kapatıldı - Son Dakika
22:52 Meteoroloji, Adana'yı uyardı! Yağışlar kuvvetli şekilde devam edecek - Son Dakika
22:50 Marmara Denizi'nde 3.2 büyüklüğünde deprem oldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 23:04:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayseri'de kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]