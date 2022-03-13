Kuyumcudaki bıçaklı saldırının görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Kayseri'de bir şüphelinin, soygun için girdiği kuyumcu dükkanında çalışanı boğazından bıçakladığı anın güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, kimliği belirlenemeyen şüphelinin Melikgazi ilçesi Millet Caddesi'nde bir kuyumcudan altın bilezik çaldığı ve iş yeri çalışanını yaraladığı olayın aydınlatılması için özel ekip oluşturdu.

Ekipler, 12 kilometrelik alanda saha çalışması yaparak 450 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi.

İncelemede kimliği tespit edilen şüpheli O.A'nın (23) yakalanması için 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Olayda kullandığı bıçak ve çaldığı bilezikle yakalanan O.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu arada hırsızlık olayı ve bıçaklı saldırı anına ilişkin ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde, müşteri gibi dükkana giren zanlının, iş yerinde çalışan iki kişinin tezgahın altına eğildiği sırada çantasından çıkardığı bıçakla çalışanlardan F.N'yi (40) boğazından yaraladığı görülüyor.

Görüntülerde, tezgahın üstündeki bileziği alıp kaçmaya çalışan şüpheliyi yaralı F.N'nin sandalyeyle vurarak durdurmaya çalıştığı, arbede sırasında yere düşen bileziği alan saldırganın sandalyeyle aldığı darbelere rağmen dükkandan kaçtığı yer alıyor.

Millet Caddesi'nde, 11 Mart'ta, bir kuyumcuya soygun için gelen şüpheli tarafından bıçaklanan çalışan ağır yaralanmış, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatılmıştı.