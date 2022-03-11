KAYSERİ'DE KUYUMCUYU BIÇAKLA YARALAYIP, BİLEZİK ÇALDI - Son Dakika
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KAYSERİ'DE KUYUMCUYU BIÇAKLA YARALAYIP, BİLEZİK ÇALDI

11.03.2022 21:18

KAYSERİ'de kuyumcuya giren bir kişi sarraf Fatih Nergis'i bıçakla boğazından yaraladıktan sonra, tezgahta bulunan bileziği çalıp kayıplara karıştı.

KAYSERİ'de kuyumcuya giren bir kişi sarraf Fatih Nergis'i bıçakla boğazından yaraladıktan sonra, tezgahta bulunan bileziği çalıp kayıplara karıştı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Millet Caddesi'ndeki kuyumcuda meydana geldi. İddiaya göre, kuyumcuya giren kimliği henüz belirsiz şüpheli alışveriş bahanesiyle sarraf Fatih Nergis'den bilezik aldı. Şüpheli, parayı ödeme bahanesiyle cebinden çıkardığı bıçakla Nergis'i boynundan yaraladı ve çaldığı bilezikle kayıplara karıştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

KAYSERİ'DE KUYUMCUYU BIÇAKLA YARALAYIP, BİLEZİK ÇALDI
KAYSERİ'DE KUYUMCUYU BIÇAKLA YARALAYIP, BİLEZİK ÇALDI
KAYSERİ'DE KUYUMCUYU BIÇAKLA YARALAYIP, BİLEZİK ÇALDI
KAYSERİ'DE KUYUMCUYU BIÇAKLA YARALAYIP, BİLEZİK ÇALDI

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Polis, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAYSERİ'DE KUYUMCUYU BIÇAKLA YARALAYIP, BİLEZİK ÇALDI - Son Dakika


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