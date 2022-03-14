KAYSERİ'DE KUYUMCUYU BIÇAKLA YARALAYIP, BİLEZİK ÇALAN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika
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KAYSERİ'DE KUYUMCUYU BIÇAKLA YARALAYIP, BİLEZİK ÇALAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

14.03.2022 01:34

KAYSERİ'de, kuyumcuya girip sarraf Fatih Nergis'i bıçakla boğazından yaralayarak, tezgahta bulunan bileziği çalıp kaçan O.A. (23), polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

KAYSERİ'de, kuyumcuya girip sarraf Fatih Nergis'i bıçakla boğazından yaralayarak, tezgahta bulunan bileziği çalıp kaçan O.A. (23), polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Yaşanan olayın güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı.

Olay, 2 gün önce saat 19.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Millet Caddesi'ndeki kuyumcuda meydana geldi. Kuyumcuya giren O.A., alışveriş bahanesiyle sarraf Fatih Nergis'den bilezik aldı. Şüpheli, parayı ödeme bahanesiyle cebinden çıkardığı bıçakla Nergis'i boynundan yaraladı ve çaldığı bilezikle kayıplara karıştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Olay sonrası İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Bu kapsamda 450 saatlik güvenlik kamera görüntüsünü inceleyen ekipler, şüpheliyi saklandığı evde yakalandı. Çalınan bilezik ile şüphelini olay sırasında kullandığı bıçağa el konuldu. Gözaltına alıanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan kuyumcu dükkanında yaşanan olay güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüler şüpheli O.A.'nın yanında bulunan çantadan para çıkarma bahanesiyle bıçağını çıkardığı ve Fatih Nergis'i boğazından yaraladığı görüldü. Kuyumcu Nergis'in eline aldığı sandalye ile kendini korumaya çalıştığı görüldü. Bileziği çalan şüphelinin kuyumcudan kaçtığı görüldü.

KAYSERİ'DE KUYUMCUYU BIÇAKLA YARALAYIP, BİLEZİK ÇALAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
KAYSERİ'DE KUYUMCUYU BIÇAKLA YARALAYIP, BİLEZİK ÇALAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
KAYSERİ'DE KUYUMCUYU BIÇAKLA YARALAYIP, BİLEZİK ÇALAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

YORUMLAR
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Kuyumcuyu bıçakla yaralayıp, bilezik çalan şüpheli yakalandı; olay anı kamerada Kuyumcuyu bıçakla yaralayıp, bilezik çalan şüpheli yakalandı; olay anı kamerada Kuyumcuda dehşet: Sarrafı boynundan bıçakladı, bileziği çalıp kaçtı Kuyumcuda dehşet: Sarrafı boynundan bıçakladı, bileziği çalıp kaçtı

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAYSERİ'DE KUYUMCUYU BIÇAKLA YARALAYIP, BİLEZİK ÇALAN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: KAYSERİ'DE KUYUMCUYU BIÇAKLA YARALAYIP, BİLEZİK ÇALAN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika
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