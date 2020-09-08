Kayseri'de kuyumcuyu soyan kişi yakalandı - Son Dakika

Kayseri'de bir kuyumcudan 4 kilogram ziynet eşyayı çalarak kaçan şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 120 güvenlik kamerasının kayıtlarını inceleyerek Cumhuriyet Mahallesi İldem Kale Çarşısı'nda boş bir dükkana girip duvarını yıkarak iş yerinin bitişiğindeki kuyumcu dükkanındaki çelik kasayı oksijen kaynağıyla açarak 4 kilogram ziynet eşyasını çalan şüphelinin H.G. olduğunu tespit etti.

Zanlı, kent merkezindeki evine düzenlenen operasyonda yakalandı.

Operasyonda, kuyumcudan çalınan altınların büyük bölümü ele geçirildi. Şüphelinin ikametinde, farlı yerlerdeki iki hırsızlık olayında çalınan malzemeler de bulundu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.G. adliyeye sevk edildi.