Kayseri'de kuyumcuyu soyan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

KAYSERİ'de balyozla duvar kırıp, oksijen kaynağı ile çelik kasayı açarak piyasa değeri 1 milyon 650 bin TL değerindeki 4 kilo 180 gram altını çalan otobüs şoförü Halil Gülgör (39), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Altınlarını teslim alan kuyumcu Duran Yılmaz, soygunu gerçekleştiren kişinin müşterisi olduğunu söyledi.

4 gün önce meydana gelen olayda, merkez Melikgazi ilçesi İldem Cumhuriyet Mahallesi İldem Kale Çarşısı'nda Duran Yılmaz'a ait dükkana, bitişiğindeki boş dükkanın duvarını balyozla kırıp giren şüpheli, oksijen tüpüyle kasayı açıp altınları alarak kaçtı. Polisin yaptığı incelemede kasada bulunan 1 milyon 650 bin TL değerindeki 4 kilo 180 gram altının çalındığı belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki 120 güvenlik kamerasını inceledi. Şüphelinin, otobüs şoförü 2 çocuk babası Halil Güngör olduğu belirlendi. Halil Güngör, polisin dün düzenlediği operasyonla yakalandı. Çalınan altınlar ile suç aletleri ise, evin çatı aralığında ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin Kocasinan ilçesinde İstasyon ve Beyazşehir mahallelerinde de çelik kasadan hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği belirlendi. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Güngör, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

'HIRSIZ BİZİM MÜŞTERİMİZ ÇIKTI'

Çalınan altınlarını polisten teslim alan kuyumcu Duran Yılmaz, mutlu olduğunu belirterek, "Bu kadar kısa zamanda çalınan altınlarımın bulunması beni çok mutlu etti. Çünkü hiç umudum yoktu. Olayın aydınlatılarak altınlarımı bulan tüm polis teşkilatına teşekkür ederim. Yaklaşık 200 bin lira değerinde altınım hırsız tarafından paraya çevrilip, kullanılmış. Polis memurları oğluma haber verip, 'altını bulduk' demesi üzerine dünyalar benim oldu. Oğlum hırsızlık yapan kişinin zaman zaman dükkana gelerek çeyrek altın alan bir kişi olduğunu söyledi. Yani, hırsız bizim müşterimiz olan bir kişiymiş. Adalete güvenim sonsuz. Hırsız, hak ettiği cezayı alacaktır" diye konuştu.

- Kayseri