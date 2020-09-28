DHA YURT BÜLTENİ-17 - Son Dakika

Kız kaçırma kavgasında cinayet şüphelisi : 'Namusum için öldürdüm'

Kayseri'de kuzenlerin 'kız kaçırma' kavgası: 1 ölü (2)

Kayseri'de, kız kardeşlerini kaçırdığı iddia edilen kuzenleri Harun Sade'yi öldürdüğü iddia edilen Abdulhamid, Abdul ve Niyazi Sade kardeşlerin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor. Öte yandan, polisi arayan kaçırıldığı iddia edilen kadının eşi Özkan Sade, cinayeti kendisinin işlediğini söyleyerek teslim olmak istediğini söyledi. Bunun üzerine Kocasinan ilçesi Ziya Gökalp Mahallesinde giden ekipler, Özkan Sade'yi gözaltına aldı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen ve aynı zamanda 3 kardeşin akrabası da olan Özkan Sade, basın mensuplarına, "Namusum, şerefim için öldürdüm. Namusumla oynuyordu. Eşimi zorla tehdit ediyordu. Polise ve savcıya da şikayet etmiştim. Namusum için yaptım" dedi. Özkan Sade'nin, 3 kayınbiraderi ile aynı otomobilde olduğu öğrenildi.